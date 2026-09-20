Un jubilado de Zaragoza, crítico con la falta de variedad en los viajes del Imserso: “La conclusión es que solo queda libre una playa en pleno mes de enero, que hace allí más frío que aquí en Zaragoza”

Vas a la agencia de viajes con la ilusión de organizar tu próxima escapada, te sientas frente a la pantalla y te encuentras con la misma historia de siempre: cuando le toca el turno a tu comunidad, los destinos más codiciados ya han volado. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un jubilado de Zaragoza tras hacer cola en la fase de reservas: “Lo mismo de todos los años. Vamos al segundo turno, el segundo día, y ya no hay nada”, explicaba con resignación en declaraciones recogidas por COPE y El Heraldo de Aragón. Al ver el catálogo sobrante, su rotunda queja resumió el sentir de muchos viajeros: “La conclusión es que solo queda libre una playa en pleno mes de enero, que hace allí más frío que aquí en Zaragoza”.

A veces las plazas del Imserso vuelan / Istock / 5

Su testimonio cobra de nuevo un interés especial con la campaña 2026-2027. Aunque el Imserso despliega este año un total de 879.213 plazas para las personas acreditadas, la comercialización escalonada por territorios provoca que muchos usuarios sientan que se quedan con las opciones menos deseadas.

Sara Fernández García

Cuando llega tu turno, las mejores opciones ya han volado

La gran queja de este viajero no se refería a que el programa careciera de destinos, sino a que las alternativas que él buscaba se evaporaban antes de que se abriera el turno para su provincia. Para esta temporada 2026-2027, en Aragón la comercialización arrancó el 14 de septiembre para los acreditados preferentes, continuó el día 15 para los no preferentes y el 16 se abrieron más viajes que quedaban libres en la provincia. La apertura total de vacantes sobrantes entre distintas comunidades tiene lugar a partir del 19 de septiembre.

Si tus fechas y destinos no son flexibles, vas a notar esa brecha: acceder al sistema un par de días después que otros territorios significa encontrarte un mapa de reservas con gran parte del catálogo en rojo.

Circuitos del Imserso que recorren algunos de las joyas culturales de España. / Istock / FERRAN TRAITE

La reflexión de este hombre pone el foco en un detalle importante, y es que un viaje del Imserso tenga como destino una localidad costera no significa que te vaya a garantizar un clima cálido ni temperaturas de verano. En su caso, su crítica se dirigía a encontrar como única alternativa disponible una playa para viajar en pleno invierno, hasta el punto de considerar que podía hacer allí más frío que en la propia capital aragonesa.

De hecho, la propia tabla oficial de precios para esta temporada 2026-2027 diferencia claramente entre destinos y meses. Enero se sitúa en el periodo de precios ordinarios para la costa peninsular y Baleares (309,22 euros por 10 días y 9 noches en la Península con transporte). En cambio, si buscas refugiarte en el clima de las Islas Canarias en diciembre, enero o febrero, te vas a encontrar con que el Imserso aplica el suplemento de temporada alta, elevando el paquete de 10 días con vuelos hasta los 564,72 euros.

Las plazas rotan, así que no des el año por perdido

A pesar de la frustración inicial, no debes dar tu viaje por perdido. El Imserso no cierra la comercialización tras las primeras jornadas, ya que las reservas continúan activas durante toda la campaña mientras existan vacantes.

Algunos jubilados viajan todos los años con el Imserso / Istock

Las cancelaciones, modificaciones y renuncias de otros usuarios provocan que plazas que parecían agotadas vuelvan a reincorporarse al sistema. Si mantienes la flexibilidad y no te cierras a un único hotel o fecha, todavía vas a encontrar oportunidades entre la costa peninsular, la insular o el turismo de escapada (circuitos culturales, naturaleza y capitales de provincia).