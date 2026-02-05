El pueblo fantasma de Guadalajara que esconde una ermita en una cueva: un lugar que desapareció envuelto en un halo de misterio

Si lo visitas, lo único que queda de él son las ruinas de la torre de una iglesia, las tumbas de su antiguo cementerio y algunas cuevas. Según el historiador Antonio Herrera Casado, Morenglos tiene una gran cueva eremítica excavada en piedra, por lo que se supone que algún día tuvo una ermita en su interior. Por otro lado, respecto a la información que se dispone sobre él, lo único que se sabe es que la piedra de esta iglesia fue utilizada para construir la iglesia de San Juan de Atienza, otro pueblo de Guadalajara.