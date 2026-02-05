El pueblo fantasma de Guadalajara que esconde una ermita en una cueva: un lugar que desapareció envuelto en un halo de misterio
Es uno de todos los pueblos españoles que han desaparecido con el tiempo y de los que se desconoce el por qué.
España tiene la suerte de contar con numerosos pueblos impresionantes con siglos de historia. En concreto, en Guadalajara se encuentran algunos de los municipios más bonitos del país como Sigüenza, Valverde de los Arroyos o Brihuega. Sin embargo, no todos tienen la suerte de haberse mantenido en el tiempo y han terminado desapareciendo.
A tan solo 1 hora y 20 minutos de la ciudad de Guadalajara se encuentra lo que algún día fue un lugar encantador, pero que hoy es solamente un pueblo fantasma en el que apenas queda nada. Ya nadie vive allí, y los monumentos que algún día le dieron vida son únicamente ruinas.
Un pueblo del que no queda nada
Hablamos de Morenglos, uno de los pueblos que han terminado desapareciendo con el paso de los años. Aunque todavía no se sabe la razón de su desaparición, sí que se posee información sobre él, pues la primera referencia sobre el municipio que se puede encontrar se remonta al siglo XIII.
Si lo visitas, lo único que queda de él son las ruinas de la torre de una iglesia, las tumbas de su antiguo cementerio y algunas cuevas. Según el historiador Antonio Herrera Casado, Morenglos tiene una gran cueva eremítica excavada en piedra, por lo que se supone que algún día tuvo una ermita en su interior. Por otro lado, respecto a la información que se dispone sobre él, lo único que se sabe es que la piedra de esta iglesia fue utilizada para construir la iglesia de San Juan de Atienza, otro pueblo de Guadalajara.
La magia es la culpable de su desaparición
Aunque no se sabe la razón de la desaparición del pueblo, Alcolea de las Peñas, la localidad vecina de lo que algún día fue Morenglos, guarda algunas leyendas que explicarían la razón por la que ya no existe. Algunos afirman que fue porque hubo una invasión de hormigas que acabó con todo, mientras que otros dicen que la amiga de una prometida envenenó el agua en su boda tras una fuerte discusión con ella, lo cual causó la muerte de casi todo el pueblo.
Sin embargo, hay otra leyenda que defiende que Morenglos desapareció por culpa de la magia de una bruja, que decidió mandar una plaga de termitas al pueblo y así hacerlo dejar de existir. Aunque estas teorías pueden sonar reales para algunos, Antonio Herrera dio con la hipótesis más creíble a simple vista: la culpa fue de alguna de las pestes del siglo XIX.
