Josep M. Palau presenta ‘Mi madre se convirtió en pájaro’, un viaje a la Amazonia más desconocida

Esta historia arranca en la selva del Manu, en la Amazonia peruana, uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta y “una de las zonas más hiperprotegidas del planeta a día de hoy”, comentaba el autor en la presentación, en la que mantuvo un diálogo con Daniel Landa, especialista en documentales de viajes. El reportero viaja en busca de un paraíso intacto y termina enfrentándose a una experiencia vital inesperada. En medio de encuentros singulares, rutas inhóspitas, y hallazgos que podrían reescribir parte de la historia precolombina, la lectura se adentra en el misterio de Pusharo y en la eterna leyenda de El Dorado.