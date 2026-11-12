José Coronado (69 años) lleva más de 20 años escondiéndose en un pueblo medieval a 40 minutos de Madrid: "Tengo una hectárea y he creado mi propio microhábitat"

El actor español José Coronado lleva más de cuatro décadas delante de las cámaras. Ganó el Goya al mejor actor protagonista por 'No habrá paz para los malvados', protagonizó 'El Príncipe' y es el Tirso Abantos de 'Entrevías', y hoy sigue siendo uno de los actores más reconocibles de la televisión española. Hoy, por comodidad y trabajo, mantiene su residencia habitual en el barrio madrileño de Argüelles, pero cuando busca descanso, sus ojos miran en otra dirección.

Torre Mocha iglesia de San Andrés, Casarrubios del Monte / Wikicommons / Malopez 21

Hace más de veinte años compró una finca a unos 40 minutos de su casa, ya en la provincia de Toledo, en el término de Casarrubios del Monte, un pueblo de la comarca de La Sagra con un pasado medieval y renacentista que pocos conocen. "Tengo una hectárea de terreno y me he hecho mi propio microhábitat", explicaba en entrevista, donde se "recarga para luego poder ir a pelear al asfalto".

Redacción Viajar

Un pueblo con historia de corte

El pueblo de Casarrubios del Monte es un pueblo tranquilo de apenas 7.100 habitantes en el extremo norte de la provincia de Toledo, en el límite con la Comunidad de Madrid y a un paso de Navalcarnero. Pero no siempre lo ha sido. En la Edad Media y el Renacimiento fue una villa importante, cabeza de señorío, y tierra de reyes y cortes enteras. En 1468, Enrique IV y su hermana, la futura Isabel la Católica, se alojaron aquí tras firmar el pacto de los Toros de Guisando. Y siglo y medio después, Felipe III cayó enfermo en este mismo pueblo durante un viaje desde Portugal, por lo que la Corte tuvo que quedarse en el pueblo cerca de un mes. Durante esas semanas, aquella villa toledana hizo de capital improvisada del reino.

Casarrubios del Monte, detalle puerta del castillo / Wikicommons / Malopez 21

El monumento más llamativo es el castillo de Casarrubios, levantado probablemente en la primera mitad del siglo XIV. Mudéjar -algo excepcional en la provincia- y hoy semi derruido, este vestigio pertenece hoy a una entidad privada, pero su importancia se reconoce como Bien de Interés Cultural.

En el centro del pueblo se levanta la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, con un estilo herreriano que recuerda a El Escorial. Muy cerca quedan las ruinas de la iglesia de San Andrés, de origen medieval, destruida en principios del siglo XIX por la caída de un rayo; y el paseo se completa con una portada del siglo XV de un antiguo palacio, una picota gótica del mismo siglo y el monasterio cisterciense de Santa Cruz, con su iglesia del XVII.

Casarrubios del Monte, ruinas iglesia de San Andrés / Wikicommons / Malopez 21

La vida en el pueblo

En la finca, Coronado cuenta con un huerto ecológico en el que cultiva productos de temporada, como tomates, pimientos o calabacines y cuida de sus animales. Él mismo se define, sin darle mucha importancia, como "un aficionado", pero es esto lo que hace que el actor continúe volviendo. Alrededor, el paisaje acompaña este espacio tranquilo, entre escenas de campo toledano, olivos, encinas y monte bajo, sin vecinos pegados a la valla.

"Es el lugar al que recurro en busca de tranquilidad"

Para él, el campo es una necesidad. "Es el lugar al que recurro en busca de tranquilidad", concluía.

Y, de paso, Toledo

Casarrubios queda a menos de una hora en coche de Toledo, así que la escapada se puede completar con un día en la capital provincial. La ciudad, Patrimonio de la Humanidad y monumental en arquitectura, se levanta sobre un cerro rodeado por el Tajo, una imagen que se hace evidente desde el mirador del Valle, al otro lado del río. Desde allí se ve todo el casco antiguo, con la torre de la catedral y la mole cuadrada del Alcázar sobresaliendo sobre los tejados.

Vista de Toledo desde el puente de Alcántara, España / Istock

Se entra por la Puerta de Bisagra, la gran puerta renacentista con el escudo imperial de Carlos I que convirtió la ciudad en una de las sedes de su corte. Dentro, la catedral primada saluda imponente desde la plaza, como uno de los grandes templos góticos de España. En su interior se esconde el Transparente, un retablo barroco de Narciso Tomé que juega con la luz que entra por una abertura en la bóveda, y una sacristía con cuadros de El Greco, Goya y Tiziano; y a pocos minutos, espera el otro gigante, el Alcázar, la fortaleza que preside la parte alta de la ciudad y que hoy acoge el Museo del Ejército.

Toledo se conoce como la ciudad de las tres culturas, porque durante siglos convivieron en ella cristianos, judíos y musulmanes, herencia que hoy sigue en sus calles. En la antigua judería están la sinagoga del Tránsito con yesería mudéjar y el Museo Sefardí, y la de Santa María la Blanca, con sus arcos de herradura blancos. La mezquita del Cristo de la Luz es uno de los edificios islámicos mejor conservados de la ciudad. Y muy cerca, en la iglesia de Santo Tomé, se puede ver 'El entierro del señor de Orgaz', una de las obras maestras de El Greco.

Monasterio de San Juan de los Reyes, Toldeo / Istock / Jan Kranendonk

Y si buscas cruzar el Tajo, visita sus puentes medievales, el de San Martín o el de Alcántara, y antes de darla por visitada, prueba en algún bar del casco antiguo las carcamusas, un guiso de carne de cerdo con tomate y guisantes y de recuerdo, una caja de mazapán de Toledo, protegido con Indicación Geográfica.