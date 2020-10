John Lennon cumpliría hoy 80 años: lo celebramos en los lugares que marcaron su vida

Edificio Dakota, Nueva York

Situado en la esquina noroeste de la Calle 72 y Central Park West está el famoso edificio Dakota, donde Lennon vivió desde septiembre de 1973 y a cuyas puertas fue asesinado. Construido en 1888 fue el primer edificio de apartamentos de lujo de Nueva York. Tras dos años (de 1973 y 1975) en los que Lennon se marchó del apartamento para vivir su aventura extramatrimonial con May Pang, el Beatle regresó en enero de 1975 y ya no se marcharía de él hasta su muerte en 1980. Pero no fue el único lugar de Nueva York en el que Lennon residió. En 1971 se trasladaría con Yoko Ono a un loft en el Greenwich Village, donde tenía de vecino nada menos que a Bob Dylan.