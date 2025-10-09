Jimmy Lion rinde homenaje a los Parques Nacionales de Estados Unidos con su nueva Wild Parks Collection
Una colección que invita a viajar sin moverse del sitio: tres diseños inspirados en los paisajes más emblemáticos de América.
Jimmy Lion, la firma nacida en Nueva York en 2014 y conocida por transformar el calcetín en un accesorio de moda, vuelve a sorprender con una propuesta que combina diseño, sostenibilidad y espíritu viajero. Su nueva Wild Parks Collection es un tributo a la naturaleza y a los majestuosos Parques Nacionales de Estados Unidos, con una novedad que marca un antes y un después: por primera vez, la marca incorpora ilustraciones de paisajes en alta definición en sus modelos Athletic, una innovación hasta ahora exclusiva de su línea Casual.
Paisajes que inspiran aventuras
La colección está compuesta por tres diseños Athletic elaborados con un alto porcentaje de algodón orgánico y la tecnología de 200 agujas, que permite reproducir cada detalle con precisión. Los paisajes y animales que protagonizan estos modelos transportan al viajero a algunos de los entornos naturales más icónicos del planeta:
Grand Teton National Park, en Wyoming
El modelo Athletic Elk Lake – Dark Blue está inspirado en el Grand Teton National Park, en Wyoming. Entre tonos azulados y beige, un alce se alza imponente frente a las montañas, evocando los amaneceres fríos y las aguas cristalinas del lago Elk.
Yosemite National Park, en California
El Athletic Bear Rock – Dark Brown es todo un homenaje a Yosemite National Park, en California. Una osa con su cría camina entre verdes y marrones, reflejando la fuerza y ternura de la vida salvaje entre secuoyas gigantes.
Zion National Park, en Utah
Y el Athletic Wolf Trail – Ochre es el modelo inspirado en Zion National Park, en Utah. Los tonos ocres y beige del desierto se combinan con detalles celestes que recuerdan los atardeceres del cañón y la libertad de los lobos que habitan sus senderos.
Diseño sostenible con alma viajera
Fiel a su filosofía, Jimmy Lion apuesta por materiales respetuosos con el medio ambiente y procesos responsables, demostrando que el estilo también puede ser sostenible. Esta colección no solo viste los pies, sino que también despierta el deseo de descubrir el mundo, de conectar con la naturaleza y de llevarse un pedacito de esos paisajes allá donde uno vaya.
Como guiño a los amantes de la aventura, la marca presenta además el Athletic Wild Parks Pack, un estuche ilustrado a mano con estética vintage que recuerda a los clásicos carteles turísticos de los Parques Nacionales. Pensado tanto para coleccionistas como para quienes no pueden elegir solo un diseño, este pack es una invitación a soñar con la próxima escapada.
Un viaje que empieza en los pies
Wild Parks Collection combina técnica, diseño y emoción. Es una colección que invita a caminar, a explorar y a perderse en la inmensidad de los paisajes naturales. Ya está disponible en tiendas Jimmy Lion y en www.jimmylion.com, lista para acompañar a los viajeros —reales o soñadores— en su próxima aventura.
