Jimmy Lion rinde homenaje a los Parques Nacionales de Estados Unidos con su nueva Wild Parks Collection

Jimmy Lion, la firma nacida en Nueva York en 2014 y conocida por transformar el calcetín en un accesorio de moda, vuelve a sorprender con una propuesta que combina diseño, sostenibilidad y espíritu viajero. Su nueva Wild Parks Collection es un tributo a la naturaleza y a los majestuosos Parques Nacionales de Estados Unidos, con una novedad que marca un antes y un después: por primera vez, la marca incorpora ilustraciones de paisajes en alta definición en sus modelos Athletic, una innovación hasta ahora exclusiva de su línea Casual.