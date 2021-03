Jesús Castro: "Cádiz es el arte, y Canarias el sosiego"

A Jesús Castro (Vejer de la Frontera, 1993) le llegó la fama de sopetón hace siete años con El Niño, película que protagonizó junto a Luis Tosar, el mejor estreno de la historia del cine español con casi tres millones de recaudación en su primera semana. Antes ya había aparecido en otro filme de enorme repercusión como La isla mínima, y luego llegaron otros papeles en éxitos televisivos como El príncipe, de Telecinco, o Mar de plástico, de Antena 3. Actualmente se encuentra en el que posiblemente sea su mayor proyecto, del que de momento solo nos puede adelantar que le llevará "fuera de España". Pero nosotros estamos aquí para hablar de sus dos paraísos dentro de nuestras fronteras, en los que se refugia cuando no está rodando.

Sabemos que vas a las Islas Canarias en busca de paz…

Porque me da mucha paz, al final soy de Vejer de la Frontera (Cádiz) y tengo muy cerquita el mar. Por eso cuando no puedo bajar al sur por cualquier motivo mi siguiente destino es Canarias, me da una paz que me recuerda mucho a Cádiz.

¿A qué isla viajas concretamente?

Gran Canaria

¿Cuándo descubriste Gran Canaria?

En el rodaje de El Niño, que estuvimos alguna semana por allí, visité las canteras y me alojé en algún hotel que otro y me gustó mucho.

Algunos rincones secretos que quieras desvelar...

Todas las playas de Canarias me parecen impresionantes, pero especialmente me gusta la playa de Amadores y el puerto de Mogán. Mis playas favoritas de Canarias son las que tienen la arena más fina.

¿Qué te ofrecen las Canarias además de las playas?

Una gastronomía que es brutal, la gente es muy tranquila y eso a mí me representa mucho. Es que Canarias es todo, el clima, la gente, sus playas, y no es un destino carísimo, aunque todo depende de cómo te quieras mover. Yo creo que es el sitio idóneo para una "escapadita".

Define las Islas Canarias en una palabra

Para mí, sosiego.

Describe tu último viaje con un titular

El titular sería 'gracias Canarias' porque necesitaba mucho el viaje y me ha dado mucha energía en estos tiempos.

¿Cómo llevas el no poder viajar con las actuales restricciones?

Al final hay que adaptarse a lo que hay, tomárselo en serio y ser un poco responsable. Si pides responsabilidad tienes también que darla. De momento obviamente me cuesta tener que estar en Madrid, porque además mi familia está en Vejer de la Frontera... Pero es lo que hay, estamos ante una pandemia y si queremos que todo empiece a mejorar, como todo el mundo quiere, hay que hacer las cosas desde abajo.

¿Cuál va a ser el primer destino que visites cuando podamos viajar libremente?

El primer destino va a ser Vejer, a la familia y el sur en general.

¿Y fuera de España?

Estoy pensando en Tailandia, a la que le estoy dando vueltas. Pero al final siempre termino improvisando...

¿Por qué Tailandia?

Para desconectar, para ir en plan mochilero y no en plan resort, porque no conocerías realmente la esencia de Tailandia. Probar comida de allí, ver otras costumbres, otra forma de vida...

Eres gaditano… ¿con qué palabra definirías a tu tierra?

Cádiz la definiría con la palabra arte. Porque es lo que sobra en Cádiz, tanto en Cádiz capital como en todos los pueblos, la forma de ser de la gente...

¿Y a Vejer de la Frontera?

Lo definiría como familia. Allí están mis amigos de toda la vida, mi familia… Sería mi rincón de paz, porque allí sigo siendo el mismo de siempre voy a los mismos sitios de siempre y con la misma gente.

¿Cuales son tus lugares favoritos de Cádiz?

El Palmar, Vejer de la Frontera, Zahara de los Atunes, Barbate… toda esa zona es para quedarse allí.

¿Nos cuentas una anécdota viajera?

Al principio, de pequeño, cuando quería moverme para ir a la playa no se lo decía a mis padres porque era muy pequeño, hacía autostop. A lo mejor para llegar a la playa de El Palmar, que está a 10 minutos de Vejer, me montaba en tres coches diferentes para llegar.

¿A qué otros lugares has viajado?

En España he estado en muchísimos sitios, en mi curro de actor o en campañas de moda me he ido moviendo por prácticamente toda España. Fuera de España he viajado por Croacia, Alemania, Argentina, Las Vegas, Holanda, y algún sitio más que me dejaré…

Lugares dónde volverías siempre

A todos los que he ido, volvería. Nunca he tenido una experiencia tan mala como para decir no vuelvo. Dubrovnik es uno de los destinos que me gustó muchísimo, me da mucha paz. Tanta que amplié mi estancia allí, es un turismo tranquilo que me sorprendió mucho y es un lugar al que tengo que volver y espero que no muy tarde

¿En qué te fijas para hacer un viaje?

De entrada, intento que haya playa... Aunque depende el momento en el que esté busco una cosa u otra.

Concursaste en Masterchef Celebrity... cinco platos que debemos probar sí o sí

El atún encebollado y una friturita de pescado del sur, un buen jamón, un buen arroz con bogavante o un rissotto, todo lo que tenga arroz lo recomendaría.