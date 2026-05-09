Jesús Calleja recomienda este destino que “hay que ver una vez en la vida” tras recorrer el mundo: naturaleza extrema, altitud y uno de los paisajes más impactantes del planeta

Viajar a Nepal implica ajustar el ritmo desde el principio. Incluso en Katmandú, donde suele comenzar el viaje, la sensación es distinta a la de otros destinos. Aquí el tráfico es denso, las distancias no se corresponden con el tiempo real y esa primera toma de contacto ya anticipa que moverse por el país va a ser diferente a todo lo que hayas vivido antes.

Katmandú / Istock / William Fawcett

Los desplazamientos son más lentos, la altitud empieza a notarse antes de lo previsto y cualquier recorrido exige algo más de tiempo del que uno calcula al inicio. Pero no significa que sea un destino complicado en sí mismo, aunque sí es un lugar en el que las condiciones marcan cómo se viaja, especialmente cuando se sale de las zonas más accesibles. Es ese contexto el que suele destacar el aventurero Jesús Calleja cuando recomienda el país, un destino al que ha regresado en varias expediciones a lo largo de su trayectoria.

Adriana Fernández

En Nepal, la altitud no es un dato secundario. A partir de ciertos niveles, incluso recorridos sencillos se vuelven más exigentes y te obligan a reducir el ritmo. Y, para ello, no es necesario alcanzar grandes cumbres, pues basta con moverse por muchas de las rutas habituales para notarlo.

Ese efecto se acumula con los días y el cansancio aparece antes, las distancias se perciben de otra forma y cualquier planificación inicial necesita ajustarse (no intentes ir contra ello, te va a pasar). Es una de las razones por las que el país no se recorre igual que otros destinos de montaña.

El Himalaya como contexto constante

Hablar de Nepal es hablar del Himalaya, pero no solo por la presencia del Everest. Lo que define el paisaje es la continuidad de la cordillera, con valles profundos, pendientes pronunciadas y una sensación constante de verticalidad. Aquí no hay un único punto que concentre todo el interés.

Escalada en el Everest / Istock / R

Más allá de los nombres más conocidos, hay zonas en Nepal que explican mejor que ninguna otra cómo se recorre el país. El Valle del Manaslu es una de ellas, con etapas que suelen moverse en altitudes en torno a los 3.000 y 3.500 metros y un entorno más aislado.

Es precisamente ese tipo de recorrido el que suele destacar el presentador de origen leonés cuando habla de Nepal, más centrado en la experiencia que en un punto concreto del mapa. La sensación de aislamiento, la escala del paisaje y la continuidad de la ruta hacen que zonas como esta se sitúen entre las más valoradas por quienes buscan algo más que un itinerario clásico.

En la región del Khumbu, donde se encuentra el Monte Everest, el contexto es distinto. Las rutas están más definidas y el tránsito es mayor (y va a más con el paso de los años), pero la escala del paisaje sigue siendo el elemento dominante.

Rutas largas, cambios de ritmo y la sensación de no avanzar como esperabas

Uno de los aspectos que más sorprenden a quien llega por primera vez es la relación entre distancia y tiempo. En Nepal, recorrer pocos kilómetros puede llevar horas.

Campamento base en Annapurna / Istock / t

Las rutas de trekking más conocidas, como el circuito del Annapurna o los caminos hacia el Everest, no destacan solo por el paisaje. También lo hacen por la necesidad de parar, adaptarse y asumir que el ritmo no lo decides tú. Ese cambio de lógica puede resultarte frustrante al principio, pero es lo que acaba dando sentido al viaje.

A medida que se avanza por Nepal, el recorrido no se limita al entorno natural y hay muchas rutas que atraviesan pueblos donde la vida diaria sigue su curso al margen del viajero, con caminos que forman parte de la conexión entre comunidades.

Hay una relación directa con la forma en la que se habita ese territorio, especialmente en zonas de montaña donde el aislamiento ha condicionado durante años el desarrollo local.