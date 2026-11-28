"Soy feliz cuando ruedo aquí, en mi tierrina", aseguraba Jesús Calleja en sus redes sociales cuando habló de lo que sintió al volver en mayo de este año a Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo, con las cámaras de Volando Voy. Para el aventurero no era un rodaje cualquiera, ya que regresaba exactamente al mismo sitio donde 12 años antes había grabado el primer capítulo de su programa, aunque esta vezlo hacía para enseñar cómo empezaba a recuperarse el monte después de los graves incendios del verano anterior.

Las Médulas, la mayor mina a cielo abierto del Imperio Romano / Istock / Al Carrera

Para cualquier viajero que se acerque hasta este rincón de León, Las Médulas impactan desde el primer momento que las ves por esas agujas de tierra rojiza clavadas en mitad de un bosque de castaños. Es un paisaje raro, distinto a cualquier otra cosa que hayas visto en nuestro país. No nos extraña que sea el lugar al que Calleja vuelve una y otra vez tanto por trabajo como para perderse por casa.

Sara Fernández García

El regreso a El Bierzo 12 años después de su primer programa

Para Calleja, regresar a este paraje de El Bierzo fue algo así como cerrar un círculo televisivo y personal. Durante los días de grabación esta pasada primavera compartió imágenes en las que se mostraba sorprendido al ver cómo el verde empezaba a abrirse paso de nuevo sobre el terreno castigado por el fuego.

Además de grabar desde el helicóptero, durante la visita el presentador aprovechó, junto a su equipo y varias asociaciones locales, para impulsar jornadas de voluntariado para limpiar y desbrozar las zonas más afectadas en los alrededores de Yeres y Las Médulas.

La mina de oro romana que reventó una montaña entera

Lo normal de primeras es pensar que es obra de la naturaleza, pero lo que ves al llegar a Las Médulas es en realidad la "cicatriz" gigantesca de la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano. A partir del siglo I después de Cristo, los ingenieros de Roma pusieron en marcha un sistema tan bestia como eficaz llamado ruina montium: almacenaban enormes cantidades de agua en depósitos superiores y la soltaban de golpe a través de una red de canales y galerías excavadas en la roca para que la propia presión reventara la montaña desde dentro y dejara al descubierto el mineral.

La mayor mina a cielo abierto del Imperio Romano se esconde en España: es Patrimonio de la Humanidad y tiene castaños de hace más de 600 años / Istock / Miguel Habano

Durante dos siglos de explotación continuada fueron desmontando laderas enteras hasta dejar esas paredes verticales y torres de barro rojizo que hoy nos dejan con la boca abierta. Por esa mezcla única de ingeniería antigua y paisaje transformado, la UNESCO declaró el conjunto Patrimonio Mundial en 1997.

El mirador de Orellán, senderos entre castaños y el lago de Carucedo

Si vas a visitar la zona, la primera parada obligatoria es subir al mirador de Orellán. Desde ese balcón tienes la perspectiva completa que estás buscando. Es especialmente espectacular a última hora de la tarde cuando el sol baja y enciende todavía más el color de la arcilla.

La vegetación de Las Médulas (León) / Istock / Miguel Habano

Después, te recomendamos bajar a patear alguno de los senderos que se meten entre las antiguas galerías romanas (como la famosa Cuevona o la Encantada) rodeados de robles y castaños centenarios que en otoño tiñen el suelo de amarillo y ocre. Antes de coger el coche de vuelta, acércate hasta el cercano lago de Carucedo, que nació precisamente por la acumulación de los lodos que arrastraba el agua de la mina hace 2.000 años y hoy es un humedal protegido perfecto para dar un paseo tranquilo junto a la orilla.