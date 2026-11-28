Jesús Calleja (61 años) sobre el paisaje Patrimonio de la Humanidad de León que más le emociona: "Soy feliz cuando ruedo aquí"
Para cualquier viajero, este rincón de León llama la atención al instante por esas agujas de tierra rojiza clavadas en mitad de un bosque de castaños.
"Soy feliz cuando ruedo aquí, en mi tierrina", aseguraba Jesús Calleja en sus redes sociales cuando habló de lo que sintió al volver en mayo de este año a Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo, con las cámaras de Volando Voy. Para el aventurero no era un rodaje cualquiera, ya que regresaba exactamente al mismo sitio donde 12 años antes había grabado el primer capítulo de su programa, aunque esta vezlo hacía para enseñar cómo empezaba a recuperarse el monte después de los graves incendios del verano anterior.
Para cualquier viajero que se acerque hasta este rincón de León, Las Médulas impactan desde el primer momento que las ves por esas agujas de tierra rojiza clavadas en mitad de un bosque de castaños. Es un paisaje raro, distinto a cualquier otra cosa que hayas visto en nuestro país. No nos extraña que sea el lugar al que Calleja vuelve una y otra vez tanto por trabajo como para perderse por casa.
El regreso a El Bierzo 12 años después de su primer programa
Para Calleja, regresar a este paraje de El Bierzo fue algo así como cerrar un círculo televisivo y personal. Durante los días de grabación esta pasada primavera compartió imágenes en las que se mostraba sorprendido al ver cómo el verde empezaba a abrirse paso de nuevo sobre el terreno castigado por el fuego.
Además de grabar desde el helicóptero, durante la visita el presentador aprovechó, junto a su equipo y varias asociaciones locales, para impulsar jornadas de voluntariado para limpiar y desbrozar las zonas más afectadas en los alrededores de Yeres y Las Médulas.
La mina de oro romana que reventó una montaña entera
Lo normal de primeras es pensar que es obra de la naturaleza, pero lo que ves al llegar a Las Médulas es en realidad la "cicatriz" gigantesca de la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano. A partir del siglo I después de Cristo, los ingenieros de Roma pusieron en marcha un sistema tan bestia como eficaz llamado ruina montium: almacenaban enormes cantidades de agua en depósitos superiores y la soltaban de golpe a través de una red de canales y galerías excavadas en la roca para que la propia presión reventara la montaña desde dentro y dejara al descubierto el mineral.
Durante dos siglos de explotación continuada fueron desmontando laderas enteras hasta dejar esas paredes verticales y torres de barro rojizo que hoy nos dejan con la boca abierta. Por esa mezcla única de ingeniería antigua y paisaje transformado, la UNESCO declaró el conjunto Patrimonio Mundial en 1997.
El mirador de Orellán, senderos entre castaños y el lago de Carucedo
Si vas a visitar la zona, la primera parada obligatoria es subir al mirador de Orellán. Desde ese balcón tienes la perspectiva completa que estás buscando. Es especialmente espectacular a última hora de la tarde cuando el sol baja y enciende todavía más el color de la arcilla.
Después, te recomendamos bajar a patear alguno de los senderos que se meten entre las antiguas galerías romanas (como la famosa Cuevona o la Encantada) rodeados de robles y castaños centenarios que en otoño tiñen el suelo de amarillo y ocre. Antes de coger el coche de vuelta, acércate hasta el cercano lago de Carucedo, que nació precisamente por la acumulación de los lodos que arrastraba el agua de la mina hace 2.000 años y hoy es un humedal protegido perfecto para dar un paseo tranquilo junto a la orilla.
- ¿Dónde celebrar la Nochevieja de 2026? 4 destinos espectaculares para dar la bienvenida a 2027
- Marc Márquez (33 años), sobre su 'montaña de la suerte', un amuleto a 3.000 metros de altura: 'Se la recomendaría a cualquiera que busque un paisaje impresionante
- Un magnate compró el claustro de este monasterio de Segovia en 1925, lo desmontó en 11.000 cajas y hoy se puede visitar en Miami: la iglesia sigue en pie en su pueblo castellano
- Jesús Calleja (61 años) sobre la montaña que todo el mundo debería visitar en España: 'No es Alaska, mi montaña favorita es espectacular y maravillosa
- al extranjero en diciembre sin preocuparse por el roaming: así puedes conseguir un 30% de descuento en tu conexión a internet
- Carmen fue a una escuela con 80 niños y hoy despacha la última tienda de su pueblo de León: 'Ya que no teníamos bares, por lo menos que tengamos una tienda
- Diez títulos y un retiro: los refugios de Marc Márquez (33 años), desde templos sobre volcanes hasta 'la montaña rusa del Algarve', y el pueblo amurallado de Lleida que guarda sus raíces
- Sacó un 99,5 sobre 100 y encabeza la lista de los mejores restaurantes del mundo 2027: está a 8 kilómetros de San Sebastián y es el único español entre los 13 primeros