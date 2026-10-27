Javier Gutiérrez, 55 años, sobre la ciudad donde esconde sus raíces: "Vivía en una barriada humilde en Galicia, en una torre y todos nos conocíamos. Está desapareciendo ese sentimiento de infancia"

A principios de 2026, el actor Javier Gutiérrez volvió a su Galicia natal para llevar a la gran pantalla la película de Daniel Sánchez Arévalo Rondallas, rodada en A Guarda y Tui, en la que los vecinos de un pueblo marinero ensayan una rondalla para recuperarse de una tragedia en el mar. Empapado de nuevo en sus raíces, mientras promocionaba la película el actor reconoció que en Madrid, donde vive desde los 19 años, le falta algo que tuvo de niño.

Hermosa playa de Santa Comba. Océano Atlántico, Ferrol / Istock

Echando la vista atrás recordó crecer en una finca de 90 vecinos donde la mitad de los pisos se han convertido hoy en apartamentos vacacionales, y habló con nostalgia de su infancia, con una especie de metáfora dibujada que plasmada en entrevistas, en la que hablaba de "ese sentimiento que conecta con el carrito de los helados", cuando intentaba cogerle a su madre diez o quince pesetas para bajar a la calle.

Sara Fernández García

Pese a nacer en Luanco, Asturias, Gutiérrez se mudó con apenas un año a la ciudad gallega de Ferrol, famosa por cuarteles y astilleros, y allí vivió hasta que se marchó a estudiar interpretación. Estudió en el colegio La Salle de un barrio de bloques altos, formó parte del grupo de teatro de su instituto y vio sus primeras funciones en un teatro modernista del centro. El barrio es Caranza, y la falta de dejarlo, un sentido de ausencia donde echa en falta la "pertenencia a un lugar, tribu, comunidad".

Cruce típico de Galicia en una plaza en Ferrol. / Istock

Una ciudad nacida para la Armada

Ferrol se explica en sí misma por la presencia del mar y la Armada. La ciudad nace como un pequeño puerto pesquero medieval en el siglo XI, resguardado en el interior de una ría con un fuerte valor estratégico, pero no tardó en convertirse en la mayor máquina de guerra naval del Imperio español en tan solo tres décadas. El pequeño núcleo marinero sobrevive hoy en las calles torcidas de Ferrol Vello, pero la Corona eligió su ría, profunda y fácil de defender, para levantar una de las grandes bases navales de la Ilustración.

Estuario de Ferrol con varias naves navales y barcos pesqueros. / Istock

A mediados del siglo XVIII, Carlos III aprobó los planos del barrio de La Magdalena, un ensanche de calles rectas y manzanas regulares pensado para alojar a la población que llegaba para trabajar en el Arsenal. La boca de la ría ya la vigilaba el castillo de San Felipe, cuyos orígenes se remontan a 1589 y que se amplió un par de siglos más tarde. A día de hoy, ese conjunto de la Ilustración, con el Arsenal, los castillos de San Felipe y La Palma, las baterías de costa y el barrio de la Magdalena, figura en la Lista Indicativa española para optar a la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco.

La historia de Caranza es mucho más reciente y tiene que ver con aquellos astilleros. La parte norte del barrio empezó a construirse a finales de los años cincuenta como vivienda pública impulsada por la Empresa Nacional Bazán, y la parte sur, la de las torres de gran altura, se levantó a partir de 1970 para los trabajadores que daban vida a los astilleros, así como parte de la población militar. El barrio se inauguró a finales del siglo XX, aunque muchas familias tardaron años en recibir sus pisos. Cuando por fin llegaron, los propios vecinos construyeron buena parte de sus instalaciones deportivas, y con ellas una identidad de barrio de la que todavía presumen.

Ayuntamiento de Ferrol. / Istock

En los años ochenta, la crisis naval golpeó de lleno el barrio de Caranza, pediendo parte de su población, y la década siguiente trajo mejoras en el transporte y en sus calles. A principios de este siglo, el barrio estrenó un complejo deportivo con el nombre de otro ferrolano ilustre, el triatleta Xavier Gómez Noya, trayendo de vuelta la vida a la zona.

Del Jofre a la calle de María

El teatro donde Javier Gutiérrez vio sus primeras funciones sigue en pie en el centro de la ciudad. Bajo el nombre de Teatro Jofre, este se mantiene en un edificio del siglo XIX que los ferrolanos cuidan como uno de sus símbolos, y forma parte de una ciudad que guarda además un notable conjunto de arquitectura modernista. Pero el paseo se presta y, a pocas manzanas, el Arsenal acoge el Museo Naval y el Exponav, dedicado a la construcción naval.

Nuevo Teatro Jofre restaurado, en Ferrol, Galicia / Istock

Recorrer la Magdalena es caminar por aquel plano del siglo XVIII, donde sus calles se cruzan en ángulo recto entre dos plazas, la de Armas y la de Amboage, y muchas de sus fachadas lucen las galerías acristaladas tan propias de las ciudades gallegas, pensadas para atrapar la luz en los días grises. En el mismo barrio se levanta la concatedral de San Julián, un templo neoclásico de la misma época en la que la ciudad se reinventó para la Armada.

La Magdalena es también el barrio perfecto para parar y disfrutar de la mesa de este reducto gallego. En torno a las calles de María y del Sol se concentran los bares de tapas de marisco; el postre de la ciudad es el arroz con leche, que tiene incluso su fecha en el calendario: el 7 de enero, día de San Xiao, patrón de Ferrol, los vecinos lo toman en casa y en los bares. Al norte del término municipal, frente al Atlántico, se abren playas como Doniños o San Xurxo, y en primavera la Semana Santa llena estas mismas calles de procesiones que han hecho famosa a la ciudad en toda Galicia.