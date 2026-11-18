La ceremonia del café en Etiopía, su cuna, se inicia tostando los granos en una sartén y dándoles a oler su aroma a los invitados. A continuación, se muelen los granos tostados en un mortero y se vierten en un recipiente de terracota y cuello alargado llamado jebena con agua hirviendo. Finalmente, se sirven hasta tres rondas utilizando el mismo molido. Este solemne ritual lleva siglos fortaleciendo los vínculos sociales de una comunidad que fue la primera del mundo en consumir el fruto del Coffea arabica (así se llama el arbusto) parece que en el siglo IX, aunque fue en Yemen donde se plantó ya como cultivo. Los Coffea arabica silvestres florecieron en Kafa, palabra en la que quiere verse el origen del término café. Situada en el suroeste de Etiopía, esta zona es Reserva de la Biosfera de la Unesco y alberga cerca de 5.000 variedades silvestres del cafeto arábico.

Lalibela, Etiopía / Istock / Rudolf Ernst

Hoy, más de 1.000 años después de aquel descubrimiento, “el café está integrado en innumerables culturas de todo el mundo”, es el motor económico de muchos países y ha propiciado la escritura de libros considerados biblias de esta bebida, como el Atlas mundial del café, que es el que hoy nos ocupa. La editorial Cinco Tintas ya va por la segunda edición en España, revisada y actualizada, de esta obra escrita por James Hoffmann, autoridad en la materia y que lleva más de 20 años trabajando en este mundo al que, nos cuenta, llegó “por casualidad”: “Necesitaba un trabajo y conseguí uno haciendo demostraciones de máquinas de espresso en unos grandes almacenes de Londres. Ni siquiera me gustaba el café. Pero en cuanto empecé a aprender sobre el tema, ¡algo hizo clic y rápidamente me obsesioné bastante!”.

James Hoffmann / Anil Mistry

Su obsesión le ha llevado a ganar el Campeonato de Baristas del Reino Unido y el Mundial de Baristas en Tokio, a cofundar una de las cafeterías de especialidad más influyentes de Europa (Square Mile Coffee Roasters, en Londres) y a triunfar en YouTube y redes sociales con amenos vídeos en los que da respuesta a todo lo que siempre quisimos preguntar sobre el café. ¿Hasta qué punto sabemos cómo se descafeiniza? ¿Qué diferencia a un café de especialidad de uno comercial? ¿Qué variedades alternativas al arábica se están probando ante el cambio climático?

“Hoy se puede encontrar un café increíble en todo el mundo”

El Atlas mundial del café es un viaje por las principales regiones cafetaleras del mundo. James nos cuenta que su primera escapada relacionada con el café fue a El Salvador, donde visitó varias fincas: “Fue una experiencia increíble y reveladora. Realmente no comprendes la magnitud del café —ni la escala del trabajo manual y el esfuerzo que conlleva— hasta que lo ves por ti mismo”. El turismo cafetero, de hecho, favorece esa comprensión. “Cuantas más personas comprendan el trabajo que hay detrás de una taza de café, mejor; y si esto permite a las fincas generar nuevas fuentes de ingresos —ya sea mediante la venta de visitas guiadas o vendiendo su propio café tostado—, entonces también es algo bueno”. Este tipo de turismo puede practicarse en enclaves tan famosos como el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, Patrimonio de la Humanidad desde 2011, ya que por parte de él transcurren las rutas del café colombiano. Estas permiten experiencias como caminar entre los cafetales, ver el proceso de tueste en las haciendas y probar una de esas “tazas del diablo” (como las denominaba Stewart Lee Allen en su libro The Devil’s Cup) en el mismo lugar donde se cultivan y producen.

Distrito de los Lagos, Inglaterra. Región natal de Jame Hoffman. / Istock

En busca del mejor café de especialidad

En su Atlas, James se centra sobre todo en el mundo del café de especialidad, aquel que se distingue “por su calidad y buen sabor” y que, nos cuenta, realmente no refleja los costes de producción: “El café solo puede ser barato si quienes lo producen sufren. Históricamente, los precios venían determinados por el mercado de valores y estaban totalmente desconectados de lo que realmente le costaba a un productor cultivarlo. El café de especialidad ayudó a crear una alternativa en la que el precio pagado estaba vinculado al producto mismo”.

Plantación de café, Brasil / Istock / Brastock Images

¿Y en qué lugares del mundo podemos encontrar un buen café de especialidad? “Myanmar, Taiwán, China y Uganda son buenos ejemplos, pero también hay grandes productores históricos, como Perú y Ecuador, que están experimentando un rápido aumento en sus lotes de café de especialidad”. Y cuando le preguntamos en qué lugar del mundo ha disfrutado de las mejores tazas de café, nos contesta: “Hoy creo que se puede encontrar un café increíble en todo el mundo. Hace 15 o 20 años era mucho más difícil y los puntos clave se concentraban en las ciudades de las costas de EE. UU., Japón y Australia; sin embargo, ahora considero que el café de especialidad es un fenómeno global y que nadie tiene el monopolio del buen café”.

New York Café, Budapest / Getty Images / Rudolf Ernst

Un buen café que ha traspasado las barreras de la simple “necesidad química” para convertirse en una “fuente de placer”. “Gracias al auge del café de especialidad —especialmente en los últimos 20 años—, más personas han descubierto que el café puede ser delicioso, complejo e incluso divertido”. Así que, ya saben, cuando se tomen su próxima taza, diviértanse.