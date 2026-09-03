Iván Ferreiro y la ciudad de Galicia que le vio nacer: una torre medieval del siglo XIV y dos kilómetros de arena dorada al borde del Atlántico
Entre el himno del indie y el abrazo del Atlántico: un recorrido por la magia natural y el patrimonio de este rincón de las Rías Baixas.
Iván Ferreiro, el cantante y compositor español, es considerado una de las figuras más importantes de la música indie y del Pop-Rock alternativo en España. Nació el 15 de agosto de 1970 en Nigran, una pequeña parroquia perteneciente al municipio pontevedrés homónimo de Galicia. Lo que más destaca de este municipio son sus espectaculares arenales en las Rías Baixas como la Playa de América y la Playa de Patos, auténticos referentes del surf.
Es tanto su pasión por la ciudad que le vio nacer, que no dude en inspirarse en una de las playas kilométricas más destacadas por su arena dorada para escribir una de sus canciones más bonitas y escuchadas del indie español, Turnedo, una canción que habla del desamor personal y en una despedida difícil. La playa que se menciona en su letra es la Playa de América, donde los hermanos crecieron y veían el paisaje desde la casa de sus padres, “Y la playa llora y llora / y desde mi casa grito / que aunque pienso en abrazarte / que aunque pienso en ir contigo…”.
Nigran: un paseo por la arquitectura señorial del siglo XIV
Más allá de sus playas, que también son fascinantes, Nigran, tiene un gran Patrimonio histórico. El recorrido imprescindible empieza por Panxón, una villa marinera donde se conserva el arco visigótico del siglo VII, una estructura arquitectónica curva que se cierra ligeramente en su base, pareciéndose a la forma de una herradura de caballo, una de las pocas joyas del arte germánico de Galicia.
Justo al lado encuentras, el Templo Votivo del mar, se trata de un imponente monumento católico que se sitúa en la provincia de Paxon y fue diseñado por el maravilloso arquitecto porriñes Antonio Palacios en los años 1932 y 1937. Una curiosidad que muchos desconocen es que, este templo está consagrado a la Virgen del Carmen, la Virgen del Mar, como un voto de agradecimiento de los marineros. Pero si quieres disfrutar de su arquitectura señorial, el Pazo de Cadaval-Urzáiz, cuenta con una torre medieval del siglo XIV con estancias barrocas del siglo XVIII rodeadas de espectaculares jardines que tienes que ver sí o sí.
Playa América: la cuna del mayor hit indie español de la última década
Hablar de Nigrán, es hablar de sus playas y su reina indiscutible, Playa América. Hablamos de casi 2 kilómetros de arena dorada con las maravillosas islas cíes de fondo y ese ambiente costero que tanto nos gusta. Aquí podrás alquilar desde una tabla de paddle surf o kayak si el agua está tranquila, apuntarte a una clase de surf si hay un poco de ola, jugar un vóley en la arena o simplemente hacer la mítica caminata hasta Panxón bordeando las dunas y rematar con unas cañas o un helado en las terrazas del paseo.
Su nombre tiene más historia de la que piensas y es que, antiguamente no se llamaba así originalmente, sino Area Loura, Arena Dorada. En la década de 1920, Manuel Lemos, un emigrante gallego hizo una enorme fortuna en Argentina y regresó a su tierra gallega con el sueño de convertir este litoral en la “Costa Azul gallega”. Construyó el Hotel Playa América y la gente del pueblo se encargó de rebautizar a la playa con el nombre del hotel, haciendo honor a la historia de éxito del indiano que volvió al Nuevo Mundo.
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