Italia implementa una tasa para perros de 1,50 euros al día: ¿Criminalización o mejora de los espacios públicos?

En concreto, y como cuenta el periodista Miguel Jorge, quienes visiten Italia con su perro tendrán que abonar una tasa extra de 1,50 euros al día, lo que significa que la presencia de tu perro en unas vacaciones de una semana te saldría por 10,50 euros adicionales en total. No es mucho. Y así, además de recaudar dinero para beneficio de la ciudadanía, y que no solo se beneficien del turismo los cuatro empresarios de siempre, los ayuntamientos podrán dedicar más recursos a la limpieza de sus calles. Al fin y al cabo, un perro ensucia, por muy bien educado que esté, sobre todo porque se mea en la vía pública cuando quiere. Aunque la medida es más ambiciosa.