Islas Marquesas, el edén de la Polinesia, en el número de agosto de VIAJAR

Mientras Tahití, Moorea y Bora Bora dan forma al imaginario de paraíso tropical con sus lagunas turquesa, arrecifes coralinos y cabañas sobre el agua, a más de 1.000 kilómetros existe otra Polinesia salvaje donde la naturaleza marca las normas. Viajamos a los confines del Pacífico, de las islas Marquesas a las islas de la Sociedad, para descubrir uno de los últimos territorios intactos del planeta.

Y no nos cansamos de paraísos acuáticos este mes de agosto, por lo que hacemos un recorrido por algunas de las playas más singulares del mundo, del Caribe hasta Australia, de Whitehaven Beach a Playa Flamenco. Playas de arenas rosadas o negras como el basalto, calas a las que solo se llega por mar, santuarios donde anidan tortugas… Diez playas que no se eligen solo para tumbarse al sol.

Las islas Marquesas, en la revista VIAJAR de agosto de 2026. / D. R.

Otro lugar que no solo se elige para tumbarse al sol es Cádiz. Recorremos la bella provincia desde su capital hasta la sierra brindando con los vinos generosos del triángulo del Sherry por el mejor verano de nuestras vidas.

Seguimos en la costa, con destinos como Split, el Maresme o Tenerife, perfectos para una escapada, ya sea planeada o repentina, este verano.

Y los que prefieran temperaturas más refrescantes, os proponemos 17 lugares en nuestro país y en enclaves cercanos europeos en los que huir del calor extremo. Entre ellos, nuevas playas con Bandera Azul en Galicia, fondos marinos increíbles para practicar submarinismo, visitas a cuevas bien fresquitas, las cascadas más altas de Suiza o rutas de nado en los lagos de los Alpes eslovenos.

Hacemos una pausa gastronómica en Logroño y en Turín, donde, además de probar las delicias de la cocina piamontesa, descubrimos la belleza oculta de la antigua capital de Italia.

También te presentamos la nueva Expedición Private Collection a China, un viaje de ensueño diseñado solo para ocho viajeros extraordinarios, que recorrerán el país durante 16 días para descubrir su patrimonio milenario y sus paisajes de ensueño. Y lo harán con el más alto nivel de servicio en cada etapa del recorrido.

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Y de regalo, con este número de VIAJAR podrás llevarte una botella diseñada por Rocío Camacho, una de las creadoras de contenido más influyentes del momento. Con cada ejemplar encontrarás una de las cuatro botellas de cristal reutilizables en colores vibrantes que representan cuatro estados de ánimo, Hype, Power, Éxito y Cool, y que se convertirán en el complemento perfecto para tu próximo viaje.