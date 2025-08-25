Islandia se suma al turismo de pago

En octubre de 2022 estuve visitando Islandia. Y no, este no es uno de esos sitios que parecen espectaculares en fotos de Insta, pero que luego cuando vas pues, bueno, está bien y ya, sino que es un escenario absolutamente sobrecogedor. Creo que nunca me he sentido tan libre durante una viaje. Tan desconectado de todo. Tan aislado. Tan en la nada y al mismo tiempo en lugares llenos de belleza natural. El problema es que la presencia turística en el país no ha parado de crecer durante la última década y, como pasa con muchos otros sitios, la experiencia va decayendo conforme encuentras más turistas como tú en cada esquina. Y el gobierno islandés quiere ponerle remedio.