La Isla de Man quiere que apagues el móvil en 2020

Un 83% de los británicos piensa que el país podría beneficiarse de una desintoxicación digital de acuerdo con una nueva investigación realizada por el Gobierno de la Isla de Man (que depende de la Corona de Reino Unido), para promover su nueva iniciativa: Phoneboxes.

La explican así: “Para ayudar a los visitantes a relajarse y disfrutar de la belleza natural de la Isla de Man, estamos probando la manera de que los visitantes bloqueen sus teléfonos móviles por voluntad propia a su llegada, a cambio de alternativas analógicas tradicionales”.

Por “alternativas analógicas” se refieren a una serie de objetos muy alejados de la era digital: a los visitantes dispuestos a olvidarse de su ‘smartphone’ se les entrega una guía integral de la Isla de Man, una cámara de carrete, un paquete de postales y sellos, un mapa de la isla de Man, libros de identificación de aves y plantas, una selección de binoculares y lupas, un diario de viaje, un bloc de notas, un itinerario con ideas inspiradoras, un pack de naipes y una guía para su desintoxicación digital.

“Esto permitirá a los huéspedes desconectarse de móviles y tablets, y pasar un tiempo reconectándose con el entorno natural, y disfrutar aún más del tiempo con sus seres queridos”, cuentan los responsables del proyectos. Las cajas se ubicarán en retiros rurales específicos de la isla, diseñados para ayudar a los visitantes a volver a la naturaleza: Knockaloe Beg Farm y Glen Helen Glamping.

Con base científica

La investigación llevada a cabo por la Isla de Man demostró que con el auge de la tecnología moderna y las presiones sociales, estamos viviendo en una cultura de estar 'siempre activos', donde las pautas de trabajo se han convertido en la nueva norma: el 52% de los británicos revisan regularmente los correos electrónicos por temas laborales mientras están en el extranjero de vacaciones, y el 54% continúa trabajando por temor a quedarse atrás o al bajo rendimiento. Pero al mismo tiempo, el 66% dijo que alcanzarían un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida si no tuvieran su teléfono móvil en todo momento.

Los teléfonos inteligentes están afectando el comportamiento de las personas en vacaciones. El 29% de los británicos dijo que la distracción digital es la razón principal por la que no pueden desconectar del todo, y un considerable 73% ha reconocido que su estado de ánimo se ve afectado negativamente cuando sus compañeros de viaje pasan demasiado tiempo absorbidos por sus teléfonos. Cuando se les preguntó si sentían que pasaban demasiado tiempo en las redes sociales y que valía la pena un tiempo de desconexión de todo lo digital, 72% de los británicos estuvieron de acuerdo.

Angela Byrne, directora de Visit Isle of Man, dice: “Queremos alentar a nuestros visitantes a desconectarse y alejarse de las distracciones digitales para disociarse del trabajo y las redes sociales y concentrarse mejor en el entorno. Al instalar Phoneboxes en lugares de glamping alrededor de la Isla, ayudaremos a las personas a escapar de la vida cotidiana y a aprovechar las muchas actividades que la Isla tiene para ofrecer, además de pasar tiempo conectándose entre sí, sin depender de la tecnología para el entretenimiento o la comunicación”. Y zanja: “Aunque la vida sin un teléfono puede parecer desalentador al principio, no hay nada que no pueda resolverse de la manera tradicional ".

Tentador, sin duda. Si quieres reservar una estadía sin móvil en la Isla esta primavera, envía un correo electrónico a: phoneboxes@hopeandglorypr.com.