Irina, vive sola en un pueblo aislado de León: “Para mí era un lujo tener agua del grifo. Veníamos de vivir en un pueblo mucho más abandonado y peor conservado”

En la última década, hemos experimentado un fuerte crecimiento de la población española pasando de un país con 34,2 millones de habitantes a 47,3 millones en muy poco tiempo. Este fuerte crecimiento no ha sido notorio por igual. En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la población no ha parado de crecer en los últimos años por culpa del éxodo rural de finales del siglo XX, aunque, por otro lado, hay muchos rincones que se encuentran en la sombra, pueblos de Asturias, Soria o León donde la despoblación es una realidad y cada día el abandono y el aislamiento se hace más real.

Gracias a los creadores de contenido con Gastón Marotta, que se encarga de subir videos explicando de primera mano este tipo de situaciones y cómo sus habitantes siguen hacia delante. En sus últimos videos pudimos conocer el caso de Irina, una joven que desde los 15 años de edad vive sola, aislada y alejada de la vida de la ciudad, pero tiene lo que siempre había soñado. Irina actualmente vive en un pueblo abandonado entre las montañas de la provincia de León, aunque 20 años más tarde un grupo de jóvenes decidió repoblarlo y hoy en día, la joven sigue acogiendo a jóvenes que luchan contra la población rural de esta villa.

Aldeas de Castilla y León / Istock / Jose Miguel Sanchez

"Veníamos de vivir en un pueblo mucho más abandonado y peor conservado”

La infancia de Irina nunca fue fácil y cuando pudo se fue de su hogar familiar para iniciar una nueva vida en solitario, “Mi infancia fue una película de terror y yo me fui de mi casa a los 15 años porque no me pude ir antes”. En total lleva más de 11 años viviendo en esta villa, durante la entrevista aclara que llegar a este lugar fue un auténtico privilegio, ya que veía de vivir en un lugar más despoblado y en peores condiciones, “para mí era un lujo tener agua del grifo. Veníamos de vivir en un pueblo mucho más abandonado y peor conservado”.

¿Cómo se sobrevive? La mayoría de los habitantes necesitan salir y trabajar temporadas fuera para poder conseguir ahorrar dinero y seguir viviendo en la aldea, ya que aquí los gastos son mínimos.

Después de varias reformas, el hogar de Irina ha quedado totalmente equipado. Además, está conectado a depósitos de agua, tiene placas solares para la electricidad, una estufa para los fríos inviernos, televisión, un sofá gigante y unas vistas que no envidian a la de las ciudades. Cuando vives en estas condiciones la alimentación se vuelve un problema importante, pero para Irina no es un problema, "Sobrevivo con lo que cultivo en estos huertos. Pero productos como aceite de girasol, harinas, café, arroz o legumbres sí que lo compro".

Pueblo de Castilla y León / Istock / Marc Venema

Más como Irina

Si miramos más allá, veremos que esta situación es mucho más común de lo que parece como es el ejemplo de Tomàs de 64 años y el único habitante de un pueblo de Lleida, Solanell, "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo". También, está el caso de Fernando, el único vecino de un pueblo de Soria sin médico ni tienda: "No tengo miedo a la soledad, siento rabia de que todo esto desaparezca".

Aldeas despobladas / Istock / jon chica parada

Otras situaciones como la de María Pilar, de 60 años, también son cada vez más reales, en su caso tras su jubilación cerró la última tienda de su pueblo en Huesca, haciendo que la única fuente de abastecimientos ya no está disponible: "Los servicios que pierden los pueblos ya no se recuperan".