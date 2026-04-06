Internet en el extranjero sin sorpresas: la eSIM más usada del mundo tiene un 15% de descuento
Si viajas este año, la eSIM de Airalo te da internet al aterrizar sin depender del roaming ni de Wi-Fis públicos
La primavera siempre tiene ese algo especial que invita a moverse, a cambiar de aires y a aprovechar los días más largos. Empieza a hacer buen tiempo, pero sin ese calor que en verano puede agobiar, y muchos destinos siguen tranquilos, sin las multitudes típicas de julio y agosto. Si ya estás pensando en una escapada, hay un detalle que conviene tener claro cuanto antes: cómo vas a conectarte a internet en el extranjero. Porque depender del roaming o de redes Wi-Fi abiertas puede complicarte el viaje más de lo que imaginas.
En los últimos años, cada vez más viajeros han encontrado una solución que les evita sustos con la factura y les permite estar conectados desde el minuto uno: la eSIM de Airalo. Es la primera plataforma global de eSIM más utilizada y, para muchos, la alternativa más cómoda al roaming tradicional. No tienes que cambiar tu SIM física, no necesitas buscar tiendas al aterrizar y no dependes de redes públicas. Y lo mejor es que ahora mismo tienen una promoción de primavera con un 15% de descuento para nuevos usuarios usando el cupón VIAJAR, además de un 10% de descuento con el código VIAJARSI10 para cualquier eSIM.
¿Qué es una eSIM y por qué es la opción favorita para viajar?
Una eSIM funciona igual que una tarjeta SIM física, pero en versión digital. En lugar de abrir el móvil y cambiar la tarjeta, simplemente descargas el plan de datos y listo. Tu teléfono se conecta a las redes locales del país al que viajes como si hubieras comprado una SIM allí mismo.
Cuando estás fuera, necesitas internet para prácticamente todo: mapas, reservas, transporte, traducciones, pagos, contactar con tu alojamiento o con tu familia. Y aunque el roaming puede sacarte de un apuro, en muchos destinos sigue siendo carísimo. Las redes Wi-Fi públicas tampoco son la mejor opción, no siempre funcionan bien y, sobre todo, no son seguras.
En cambio, las eSIM tienen precios mucho más accesibles (desde unos 4€ al día) y te permiten navegar con tranquilidad. Además, utilizar una eSIM es facilísimo, puedes instalarla antes de viajar y, cuando aterrices, tu móvil se conectará automáticamente.
Cómo funciona Airalo para tener internet en el extranjero
Airalo fue la primera en ofrecer una eSIM pensada para viajeros que no quieren depender del roaming. Desde entonces, más de 20 millones de usuarios han comprado uno de sus planes de datos, con cobertura en más de 200 destinos.
El proceso es muy simple, eliges el país o región a la que vas a viajar y seleccionas el paquete de datos que mejor encaje con tu viaje. Sus planes son flexibles y algunos incluyen llamadas y SMS. También cuentan con función hotspot para compartir datos con otros dispositivos y sin limitación de velocidad en los planes estándar. Además, tienen eSIM locales (para viajar a un único destino), planes regionales (para varios países dentro de una misma zona) y globales (para moverte por todo el mundo).
Una vez que compras el plan que mejor se adapta al viaje que tienes en mente, solo necesitas instalar la eSIM en tu móvil desde la app de Airalo en unos pocos pasos. Al llegar a tu destino, el móvil se conectará automáticamente a la red local y tendrás acceso a internet.
Así es la promoción de primavera de Airalo y descuentos en eSIM
Con la llegada del buen tiempo, Airalo ha lanzado la promoción perfecta para viajar, disfrutar de la primavera y seguir conectados en cualquier lugar del mundo. Hasta el 30 de abril puedes comprar tu eSIM para viajar con un 15% de descuento usando el cupón VIAJAR, válido solo para nuevos usuarios y una única vez por persona.
Si no vas a viajar ahora, también puedes aprovechar y comprar tu eSIM con el mismo código descuento Airalo para usarla en los próximos 365 días.
Y si ya has comprado una eSIM de Airalo en algún momento, también puedes repetir, tienes un 10% de descuento con el código VIAJARSI10, válido en todas las eSIM y sin límite de uso. Toma nota de los descuentos en las eSIM de Airalo (no son acumulables entre sí):
- VIAJAR: 15% de descuento para nuevos usuarios (válido en la primera compra).
- VIAJARSI10: 10% de descuento en la compra de cualquier eSIM.
Las eSIMs de Airalo funcionan en más de 200 destinos en todo el mundo. Por eso, las podrás utilizar para hacer una escapada a cualquier ciudad europea esta primavera, pero también para el viaje que tanto tiempo llevas esperando a Japón, Tailandia, Turquía o Singapur, algunos de los destinos de moda para este 2026. Aprovecha la promoción y los cupones VIAJAR (-15%) y VIAJARSI10 (-10%) para comprar tu eSIM Airalo y viajar en esta primavera o en los próximos 365 días.
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