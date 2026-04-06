Internet en el extranjero sin sorpresas: la eSIM más usada del mundo tiene un 15% de descuento

En los últimos años, cada vez más viajeros han encontrado una solución que les evita sustos con la factura y les permite estar conectados desde el minuto uno: la eSIM de Airalo. Es la primera plataforma global de eSIM más utilizada y, para muchos, la alternativa más cómoda al roaming tradicional. No tienes que cambiar tu SIM física, no necesitas buscar tiendas al aterrizar y no dependes de redes públicas. Y lo mejor es que ahora mismo tienen una promoción de primavera con un 15% de descuento para nuevos usuarios usando el cupón VIAJAR, además de un 10% de descuento con el código VIAJARSI10 para cualquier eSIM.