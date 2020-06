Vuelven las 'polaroids': cámaras instantáneas para inmortalizar la 'nueva normalidad'

Hemos pasado demasiados días en casa sin recibir estímulos del exterior y sin poder fotografiar todo aquello que nos llega al corazón y queremos guardar para siempre en nuestra mente (y en nuestro movil). Ahora, que empezamos a vivir de nuevo la vida de una forma similar a como lo hacíamos hace cuatro meses, hemos pensado que debemos recordar la vuelta a la 'nueva normalidad'. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que llevando una cámara siempre encima? No, no vale la de tu móvil, hablamos de algo mucho más instantáneo: cámaras que te imprimen la foto, poco segundos después de realizarla. No son ninguna novedad, pero son el complemento perfecto para inmortalizar los reencuentros tan esperados con tus amigos, o tu vuelta a los viajes.

Es probable que le hayas visto esta cámara a mucha gente, ya que es algo indispensable para los amantes de las fotos en papel. Esta cámara es compacta, no ocupa no pesa demasiado y además hay una gran variedad de colores donde elegir. Para los que no puedan vivir sin slefies, incluye un espejo para hacerlo aun más fácil. Con la lente macro de aproximación puedes hacer fotos de cerca y dispone de dial de ajuste del brillo.

Siguiendo con la misma marca, existe otro modelo para quien busque algo más profesional. Contiene cámara instantánea híbrida con pantalla y es el modelo más pequeño de la gama Instax (LiPlay: 255g). Nueva función de impresión con foto y sonido; el sonido se puede reproducir al leer un código QR con cualquier tipo de teléfono inteligente sin usar ninguna aplicación. Esta cámara permite Imprimir desde un teléfono inteligente mediante una conexión Bluetooth (como impresora)

Hacer fotografías instantáneas perfectas es superrápido y divertido. Solo encuadra tu toma usando la pantalla táctil de 3,5 in, presiona el botón del obturador para capturar la imagen e imprime al instante para ver tus recuerdos cobrar vida delante de tus ojos. La tecnología de impresión ZINK Zero Ink elimina la necesidad de suministros costosos. Las copias en papel adhesivo de 2 in x 3 in no solo son coloridas y fieles a la realidad, sino que también son resistentes al agua, a las roturas y a prueba de manchas. El estilo mini, colorido y de tamaño de bolsillo es compacto, superportátil y perfecto para cualquiera que le guste viajar,

Para los más tradicionales o amantes de lo vintage está esta camara. Formato original polaroid, es fácil de usar y con 60 días de duración de la batería, cuenta con un potente flash y con autodisparador. Objetivo estándar y de retraso: uno es para retratos, fotos de 0,30 cm hasta 0,60 cm; el segundo es el objetivo estándar: foto de 0, 60 cm.

Ofrece una combinación de un potente sensor de 10 MP con una lente gran angular f/2 que imprime fotos de alta calidad en color o en blanco y negro directamente desde el cuerpo de la cámara, simplemente apunta y dispara, por lo que es la solución todo en uno ideal para capturar y compartir impresiones vibrantes de forma instantánea donde sea que te encuentres. Olvídate de los ordenadores. Olvídate de las molestas impresoras, solo apunta y dispara, la velocidad de la cámara te permite hacer una nueva foto mientras se imprime la anterior. También viene equipada con un sensor de luz que encenderá automáticamente el flash en situaciones de poca luz. Con un tamaño compacto, se desliza con precisión incluso en el bolsillo de la camisa para que la tengas siempre a mano.