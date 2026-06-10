El refugio de Iñaki Gabilondo (80 años) es una isla mediterránea a la que lleva 36 años veraneando: "Sigo yendo a la playa a las siete y media de la mañana, cuando no hay nadie"

Iñaki Gabilondo es uno de los periodistas más reputados de nuestro país y una de las figuras más destacadas de la historia de la comunicación española. Nacido en San Sebastián (Donostia), el periodista ha expresado en muchas ocasiones su vínculo con la isla mediterránea de Menorca, un lugar que descubrió hace más de 36 años y al que acude cada verano en busca de tranquilidad y desconexión.

Es Castells en Menorca / Istock / Xavier Arnau

Su rutina diaria en la isla se aleja de todo el foco turístico. Uno de sus rituales es acudir a la playa a primera hora de la mañana, concretamente a las siete y media, el único momento donde puede disfrutar de la playa solo para él. Tiene su residencia de vacaciones en la zona de S'Altra Banda, en el puerto de Mahón.

Playa de Menorca / Istock / xavierarnau

“Menorca era muy distinta a Mallorca y a Ibiza, que ya vivían un turismo desatado. Y Menorca era un rincón prácticamente desconocido. Había playas vírgenes maravillosas, donde no había nadie o poquísima gente. Buscamos la tranquilidad”, añadió el periodista durante una entrevista en el podcast "La Quedada", de Santiago Valiente.

Además de ir a la playa temprano, otra de sus rutinas favoritas es pasear por el mercado y por las calles de Maó a primera hora, cuando aun en la ciudad se respira paz. En una conferencia en la isla, el periodista dijo una frase que se ha hecho muy famosa entre los menorquines: «Menorca desea un turismo sin turistas».

Adriana Fernández

Los lugares de Menorca que no podrás perderte

En Menorca encontrarás playas paradisíacas, pueblos con encanto y paisajes naturales protegidos que te permitirán disfrutar de la isla de muchas formas diferentes. Una de las playas más visitadas y fotografiadas de la isla es Cala Macarella. Esta es mucho más amplia y cuenta con servicios básicos, mientras que su hermana pequeña, Macarelleta, es una pequeña cala escondida tras los acantilados que ofrece un paisaje aún más salvaje

Playa de la Isla de Menorca Cala Macarella / Istock / 5

Cala Turqueta, es considerado por muchos como la joya del sur. Hace honor a su nombre gracias a sus aguas de un azul turquesa intenso y su arena fina y blanca. Está rodeada por un denso pinar que llega casi hasta la orilla.

Turqueta bay en la isla de Menorca / Istock / Simona Balcony

Cala Pregonda es una de las playas más emblemáticas de la isla. Es una playa prácticamente virgen, no tiene servicios y para llegar hay que caminar casi dos kilómetros. Eso sí, es tan bonita como frecuentada por turistas, lo que en verano puede hacer que pierda parte de su encanto.

Los parques naturales para los amantes del turismo tes tambien uno de los imprescindibles de Menorca. A todo ello hay que sumar el enorme patrimonio, al haber sido escenario de múltiples culturas / Istock / zhekos

Su espectacular paisaje de arena roja la convierten en un rincón único para los amantes del esnórquel gracias a la claridad de sus fondos marinos. Los parques naturales para los amantes del turismo también son uno de los imprescindibles de Menorca.

La tranquila cala, los acantilados rocosos y las últimas luces del atardecer / Istock / Manuel Subirats

Un viaje también para el paladar

En el interior de la isla se cultivan muchas hortalizas y se cría el cerdo, mientras que en la costa destaca el pescado fresco. Las tradicionales matanzas son muy importantes allí, porque del cerdo se saca el embutido y también la manteca para hacer su famosa ensaimada.

Preparación de paella en la playa de Mallorca / Istock / Diana

Además, Mallorca tiene una tradición increíble con el pan y los dulces, sus pasteleros forman uno de los gremios más antiguos de España y todavía hoy quedan muchos hornos con más de 200 años de historia.