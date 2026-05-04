In Balance: el método de Jannik Sinner para maximizar tu bienestar (también a bordo de un crucero)

Vivimos un momento en el que el viaje de lujo evoluciona hacia experiencias más conscientes. También es así en el caso del bienestar, que se convierte en el centro de muchas de las experiencias de viaje. Explora Journeys lo traduce en In Balance, un programa desarrollado junto a Jannik Sinner que traslada la disciplina del deporte de élite a la vida a bordo.

Lejos de fórmulas genéricas, la propuesta nace de la experiencia real de uno de los deportistas más exigentes del circuito. Su objetivo no es solo mejorar el rendimiento físico, sino alcanzar ese equilibrio invisible que permite sostener la presión, recuperarse y seguir avanzando.

Entrenar en alta mar, un capricho de bienestar / Explora Journeys

Un entrenamiento basado en la rutina del número uno

El programa se articula en cuatro pilares que resumen la filosofía de trabajo de Sinner:

Train, enfocado en el entrenamiento físico. Re-centre, basado en técnicas de respiración guiada. Restore, con tratamientos de recuperación muscular. Renew, que integra circuitos termales pensados para revitalizar el cuerpo.

A bordo, estas prácticas se convierten en una experiencia personalizada que adapta el rigor del alto rendimiento a un contexto de descanso. Como resultado, el equipo propone una rutina flexible que invita a reconectar con el propio ritmo, pero sin perder de vista la importancia de la constancia.

La propuesta no se limita al ejercicio físico. Incluye también espacios para la recuperación, la introspección y el cuidado integral, integrando tecnologías de última generación y disciplinas como el pilates o los circuitos de running frente al mar.

Sinner durante la presentación del programa In Balance / Explora Journeys

El mejor entorno para reconectar: el mar abierto

En el centro de todo está el concepto Ocean State of Mind, la filosofía de Explora Journeys que entiende el mar como un espacio de claridad y reconexión. Esa misma idea es la que Sinner aplica dentro y fuera de la pista: mantener la calma en los momentos decisivos, recuperar el foco tras la presión y sostener una disciplina emocional tan exigente como la física.

In Balance se construye precisamente sobre esa dualidad entre intensidad y serenidad, proponiendo un tipo de viaje donde el lujo no se mide solo en espacios o servicios, sino en la capacidad de parar.

Cómo probar el programa In Balance diseñado por Sinner

El programa ya está disponible en EXPLORA I y EXPLORA II, y tendrá uno de sus momentos más especiales durante el preludio mediterráneo de EXPLORA III. En esta travesía, que recorrerá enclaves como Marsella o Saint-Tropez, algunos huéspedes podrán incluso compartir sesiones y encuentros con el propio Sinner y su equipo.

Un lanzamiento exclusivo en Madrid

La presentación de esta colaboración tuvo lugar durante el Mutua Madrid Open, donde la marca reunió a un reducido grupo de invitados en torno a Sinner.

En ese cruce entre disciplina deportiva y experiencia sensorial, In Balance se perfila como una de las propuestas más interesantes del nuevo lujo: aquel que no busca impresionar, sino configurarse como un cambio real y a largo plazo para los usuarios.