"Sonríe": fotografías que nunca quedarán olvidadas en el disco duro

Premiado varias veces por la Unesco y recipiente del presitigioso Lente de Plata Mexicano este fotógrafo y comunicador tiene en su palmarés grandes galardones como: Fotopres, Fotografo del Año Fujifilm e incluso un World Press Photo en la categoría de arte.

Hablamos de Tino Soriano, que fue durante mucho tiempo número uno en ventas con su libro “Los secretos de la Fotografía de Viajes”, un abecedario que asienta las bases sobre algo que nos encanta: fotografiar esos destinos a lo que soñamos con nuestro espíritu viajero.

Ahora, este multipremiado comunicador nos presenta su nuevo libro que, aunque tenga una corte diferente a los viajes como tal, nos presenta una nueva forma de ver la vida a través de la lente y al que ha llamado “Fotografía con una sonrisa”.

En esta ocasión, propondrá a todos sus lectores un recorrido visual por los ámbitos más familiares y cercanos con el que podremos aprender a tomar imágenes que trasciendan a las típicas fotografías que se malgastan y se consumen en la memoria digital.

Así, Tino Soriano vuelve a ilusionarnos a los amantes de la fotografía con un nuevo libro aspiracional que nos devuelve la esperanza a todos los aficionados a la fotografía a mejorar nuestro sello personal.

Y, como no, tenemos algunas de estas “fotografías con sonrisa” para enseñarte y hacer frunzas tu gesto con unas imágenes más que peculiares, y es que no le puede faltar la razón a este fotográfo cuando afirma que “A veces, cuando no sucede nada, tomamos las mejores imágenes”.