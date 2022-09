Iberia Express anuncia vuelos por 18 euros

Fuerteventura, Menorca, Vigo… ¿O por qué no Londres? La campaña ‘Express Days’, que comienza hoy y termina el 19 de septiembre (el plazo para reservar) lanza vuelos desde 18 euros.

Como sucede con este tipo de promociones (la de Iberia Express no es una excepción), hay que entrar en esta web y buscar las fechas y destinos en las que pueden encontrarse vuelos a ese precio. Una tarea que no siempre es fácil, pero lo cierto es que, aunque los tuyos no se ajusten a los 18 euros anunciados, es posible encontrar otros vuelos a precios realmente bajos, algo que convendría aprovechar si tienes algún viaje pendiente, especialmente en este escenario de inflación.

Desde la propia compañía animan, por ejemplo, a viajar a Menorca ahora en septiembre, lejos de las masificaciones de julio y agosto. “Menorca cuenta con muchísimas calas y playas de arena blanca y aguas tranquilas”, reza en su web, “una de las más típicas, Cala Macarella, que ilustra muchas de las postales de la isla, y muy cerca nos encontramos la cala Macarelleta, más pequeña y recogida, es la opción nudista por excelencia. En la cala Turqueta, otra de las favoritas, encontrarás un aspecto más virgen y salvaje que te enamorará”.

La verdad es que no están poniendo los dientes largos, especialmente a quienes acabamos de volver al tajo. ¡Qué buen momento para improvisar una escapada!