He estado en cientos de hoteles y estas son las 5 cosas que más valoro como viajera y periodista de viajes
Sábanas de hilo egipcio, plancha de pelo o unas flores frescas…. Estas son algunas de las cosas que me hacen sonreír cuando llego a una nueva habitación de hotel.
En los últimos años he desarrollado mi trabajo como periodista de viajes. Cada mes, descubro destinos nuevos y establecimientos de todo tipo: desde pequeños hoteles rurales en la Sierra de Gata hasta glampings en el Delta del Ebro, pasando por hoteles 5 estrellas en Los Cabos. Y, con el paso del tiempo, he descubierto las cosas que más valoro y las red flags con solo poner un pie en la habitación.
Bienvenida: la primera impresión SÍ importa
Si hay una sensación que me gusta mucho cuando viajo es la de descubrir la habitación de un hotel después de unas cuantas horas de viaje. Que el check in sea rápido lo valoro positivamente, pero cuando llegas a la habitación y ves una nota personalizada de bienvenida…. Ahí ya me han ganado. Además, si la nota está acompañada de algún dulce típico de la zona, un poco de frutita y una botella de vino o champagne… la estancia promete.
Notas de bienvenida hay de todo tipo. Normalmente, te agradecen que hayas elegido el hotel para tu estancia y te animan a descubrir el destino. A mí, personalmente, me gustan las que demuestran cercanía y están personalizadas con una fotito, una sugerencia o alguna curiosidad del hotel. ¡Ah! Y si en la habitación hay un ramo de flores frescas, sé que no me voy a querer ir cuando acabe la estancia.
Amenities: quiero pasta de dientes
Si la gente supiera lo ridículos que son los tubitos de pasta que encuentro en algunos hoteles de cinco estrellas, no se lo creerían. Es cierto que muchos establecimientos ofrecen solo las cosas de higiene básicas y si necesitas algo más concreto se debe pedir en recepción, pero ¿cuándo se ha considerado que la pasta de dientes no es un artículo de primera necesidad? Y, por el contrario, hay hoteles que ofrecen hasta colutorio.
Veo también que los costureros están desapareciendo y más de una vez habría dado mi vida por un imperdible. Y, volviendo al tema beauty, hay otras cosas que para mí son un rotundo sí: una mascarilla casera de aloe vera con una play list para que conviertas la habitación en un spa improvisado, unas sales de baño o bomba de burbujas… Y si ya el hotel cuenta con plancha vertical (que por mucho que haya seguido los consejos de Marie Kondo a mí la ropa se me arruga toda) y una plancha de pelo, sé que entrará directamente a mi lista de hoteles favoritos.
Domótica que te facilite la vida… ¡no que la complique!
Lo de la domótica y los edificios inteligentes se nos está yendo de las manos. Está genial que puedas regular la intensidad de la luz, poner el hilo musical, bajar las persianas o correr las cortinas dándole a un botoncito, pero he de confesar que he estado en hoteles de 5 estrellas en los que a punto he estado de llamar a recepción para que me apagaran todas las luces de la habitación, porque yo no era capaz.
Gadgets y cositas que nos faciliten la vida sí, pero si se necesita un libro de instrucciones o que el personal del hotel nos explique con detenimiento cómo conseguir apagar todas las malditas luces o como se corta el hilo musical es que la tecnología es demasiada. Vamos, que mandas a alguien de la tercera edad a un hotel así y más que un regalo, lo que le estás haciendo es una faena…
El descanso del guerrero
He estado en cientos de hoteles y he creado mi propio ranking con los colchones más cómodos y las almohadas perfectas. Es verdad que muchos hoteles de 4 y 5 estrellas ya ofrecen carta de almohadas, pero todavía sigue siendo la excepción. Y no es que sea yo muy tiquismiquis, pero confieso que he estado en hoteles carísimos y me ha tocado dormir con una toalla doblada porque las almohadas disponibles son auténticas rompecuellos.
La calidad de las sábanas también es algo que cada vez valoro más. ¿Se considera un superpoder ser capaz de distinguir si son de algodón egipcio de más de 800 hilos? Si la respuesta es afirmativa, entonces creo que debería ponerlo en mi CV.
Y, para terminar la sección dedicada al descanso, hay que mencionar otras dos cosas importantes: el topper o sobrecolchón (que puede marcar la diferencia entre una noche celestial o un dolor de riñones matutino) y el turn down. Si no sabes qué es esto último, te lo cuento: el personal del hotel te dejará todo preparado para cuando te vayas a acostar. Las sabanas preparadas para abrazarte, una toalla en el suelo con las pantuflas encima y un chocolatito o una bandeja con infusiones. Vamos, qué solo faltaría que te den el beso de buenas noches como cuando eras pequeña y tu madre iba a apagarte la luz de la habitación.
El huésped más especial
Está claro que no es lo mismo alojarse en un hotel de 50 habitaciones que en uno de 300, pero la personalización y el hacerte sentir un huésped único puede marcar la diferencia y las ganas de repetir alojamiento. Todavía recuerdo la emoción cuando llegué a un hotel de Granada y vi que el albornoz estaba grabado con mi nombre y mi primer apellido. O cuando en un hotel en Mallorca, la funda de almohada tenía mis iniciales. Detalles que demuestran, sin duda, el interés por el cliente y por hacerle sentir especial.
En definitiva, hay casi tantos tipos de viajeros como personas, pero, en líneas generales, la mayoría valoramos aspectos como la comodidad, la personalización y los pequeños detalles. Y, ojo, porque las 5 cosas que más valoro como viajera y periodista de viajes marcan la diferencia entre que pasados tres meses recuerde el nombre del hotel o que, por el contrario, ya esté tachando días en el calendario para volver cuanto antes.
Síguele la pista
Lo último