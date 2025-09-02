He estado en cientos de hoteles y estas son las 5 cosas que más valoro como viajera y periodista de viajes

Y, para terminar la sección dedicada al descanso, hay que mencionar otras dos cosas importantes: el topper o sobrecolchón (que puede marcar la diferencia entre una noche celestial o un dolor de riñones matutino) y el turn down. Si no sabes qué es esto último, te lo cuento: el personal del hotel te dejará todo preparado para cuando te vayas a acostar. Las sabanas preparadas para abrazarte, una toalla en el suelo con las pantuflas encima y un chocolatito o una bandeja con infusiones. Vamos, qué solo faltaría que te den el beso de buenas noches como cuando eras pequeña y tu madre iba a apagarte la luz de la habitación.