Un hotel supuestamente divertido, una columna de Sergio del Molino

Creímos que el hotel era tan barato porque lo reservamos en temporada baja y entre semana. En las fotos tenía una pinta excelente: un cuatro estrellas nuevo, asomado al mar, un poco retirado del pueblo y con una piscina que brillaba en Google Maps color azul promesa, en la que nos íbamos a tirar de cabeza para dejar en su fondo todo el cansancio y la hartura de los meses anteriores. No sé si me confundió ese azul o si tenía tantas ganas de playa que no vi lo que la chavalada llama red flags, pero se me pasó por completo la razón por la cual esos días nos iban a salir casi más baratos que quedarnos en casa.