Hotel PortAventura: buscando a Woody en un pueblo pesquero mediterráneo
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Hotel PortAventura? Vamos a descubrirlo.
Lo que parece un típico pueblo pesquero del Mediterráneo no es otra cosa que el Hotel PortAventura, el primer hotel temático del complejo PortAventura World, inaugurado en 2002, pero que se ve muy nuevo gracias a la reforma integral que se llevó a cabo en 2019.
Empiezas a pasear entre edificios de baja altura, calles empedradas, jardines, plazas y un lago central. Y sospechas que no lo vas a tener nada fácil para encontrar a Woody en este hotel de 4 estrellas, puesto que cuenta con 500 habitaciones distribuidas en varios edificios. Te acercas a recepción para que te den información y descubres que hay algunas estancias tematizadas con la mascota del parque. Quizá se haya retirado a descansar a una de ellas para sentirse ‘en familia’.
Paseas por las instalaciones del hotel y debes superar las ganas de bañarte en sus piscinas, especialmente en la que parece una cala. Estás remojándote la mano para descubrir la temperatura del agua cuando oyes un griterío. ¿Será que Woody ha hecho su aparición? Te acercas corriendo hacia un grupo de niños que se han arremolinado en torno a alguien, pero ves que se trata de uno de los animadores infantiles del complejo.
No debes venirte abajo. Decides empezar a buscar a Woody en una suite del hotel. En principio, no parece que haya pasado por allí, pero preguntas a una familia que hay en el pasillo. La madre anuncia que no le han visto pero, a cambio, te suelta una perorata con todas las ventajas de alojarse en el Hotel PortAventura: hay aparcamiento gratuito, reserva preferente en los restaurantes con servicio de mesa y servicio Pick-up en las tiendas de los parques, que te permite recibir las compras realizadas directamente en la habitación.
Recorriendo el Hotel PortAventura se te han pasado las horas sin darte cuenta. Darías lo que fuera por poder quedarte descansando en el hotel, pero tienes una misión: encontrar a Woody para poder celebrar el 30 aniversario de PortAventura World como se merece.