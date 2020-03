Un hotel en el que el lujo empieza por su arquitectura

Dubái no destaca por su sencillez, la ciudad más futurista del planeta es uno de los lugares donde podemos encontrar algunos de los hoteles más lujosos del mundo ubicados en edificios de un gran valor arquitectónico.

Por si era poco, el pasado 1 de Marzo ha recibido un de los proyectos más esperados de los últimos años, obra póstuma de la arquitecta Zaha Hadid, la primera mujer en obtener el premio Pritzker de arquitectura.

Hablamos de ME Dubai, la nueva joya de la corona de Meliá Hotels International que promete ser la nueva meca de todos los amantes de lo premium. El Hotel se ubica en el espectacular edificio The Opus by Omniyat, concebido en su totalidad por la arquitecta anglo-iraquí que ha dejado en el corazón del distrito Burj Khalifa un nuevo edificio que ya forma parte del skyline de la ciudad más imponente de la tierra.

Cabe destacar que Zaha Hadid, arquitecta de este imponente edificio, es la autora de otros grandes edificios que marcaron un antes y un después en la arquitectura a nivel mundial. En España es la creadora de espacios como la Spiralling Tower de Barcelona o el Hotel Silken Puerta América en Madrid.

Dos edificios de carácter futurista que destacan por sus blancos, las esferas sinuosas y fluidas y ese espectro imaginario que nos transporta directamente a la ciencia ficción a través de una arquitectura de vanguardia y sobre todo, de una nueva era en la arquitectura.

El ME Dubai, por su parte, contará con 74 habitaciones y 19 suites, que incluyen la Passion Suite, Personality Suite, Vibe Room y la ultralujosa ME Suite. Todo ello bajo la imponente originalidad del diseño de Hadid, que reinventa el equilibrio entre lo sólido y el vacío, lo apago y lo transparente, lo interior y lo exterior…

The Opus, nombre del edificio donde se alberga el ME Dubai, ocupa un total de 84.345 metros cuadrados distribuidos en dos torres que se conectan en forma de cubo dejan do un impresionante espacio central con unas vistas únicas.

Así no solo se convertirá en un hotel de ultra lujo en la ciudad más extravagante del planeta, sino que será también un espacio contemporáneo firmemente comprometido con la sostenibilidad, ya que el objetivo 2021 de los Emiratos Árabes Unidos es ser uno de los principales países del mundo en la evolución del desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente.