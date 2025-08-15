Hotel Gold River: revive la fiebre del oro sin salir de PortAventura World
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Hotel Gold River? Vamos a descubrirlo.
Llegas al Hotel Gold River proveniente del Hotel Colorado Creek. Ambos están ubicados en la misma área temática y te sientes como un sheriff del lejano Oeste que tiene que dar caza al villano. Lo único que, en este caso, no se trata de encontrar al malo malísimo, sino a la mascota de PortAventura World.
Te sumerges en Sullivan City, la recreación de un antiguo pueblo del oeste americano y acudes a recepción para que te den alguna pista sobre Woody. Te cuentan que el Hotel Gold River es uno de los favoritos del público por su ambientación y comodidad, pero Mr. Woodpecker no se ha dejado caer por aquí.
Decides seguir buscando por el Hotel Gold River y, para ello, te diriges hasta "The Callaghan’s", un hotel dentro del hotel, que cuenta con habitaciones premium. Allí encuentras objetos decorativos como lámparas de queroseno, camas con cabeceros de madera tallada, fotos en sepia y colchas patchwork que te hacen revivir las películas del lejano Oeste. Y, de fondo, suena música country que ofrece la ambientación perfecta.
El cansancio empieza a hacer mella y Woody sigue sin aparecer. Vas recorriendo otras habitaciones del Hotel Gold River y, cuando abres la cortina de una de ellas para buscar inspiración, ves ante tus ojos la atracción de Stampida. ¡No te imaginabas que la cercanía a PortAventura Park fuera algo tan real!