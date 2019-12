El hotel que cuesta 1 euro a cambio de dejarte grabar

Te vas de viaje a Japón y, de repente, pierdes todo tu dinero menos un euro… puedes agobiarte o puedes hacer lo que este hotel ofrece a sus huéspedes... Este hotel te ofrece ser la estrella de tu propio show en vivo, en una experiencia que atraerá a muchos y a otros, simplemente, les horrorizará pensarlo.

El hotel 'One Dollar' en Fukuoka, Japón ofrece quedarse en una de sus habitaciones por 100 yenes, lo que corresponde a 0,92€ la noche, el problema es que todas las noches que pases en ese hotel se transmitirán en vivo al mundo a través de Youtube.

Este hotel, conocido como Asahi Ryokan, reserva su habitación número 8 para vivir la experiencia de la transmisión en vivo. Este hotel ideó esta idea como una nueva forma de usar la habitación durante las semanas en las que el hotel tenía una baja ocupación, esperando de esta forma ganar dinero con los ingresos publicitarios de la transmisión en vivo.

Para aquellos que consideran quedarse en la habitación, hay algunas pautas a seguir antes de poder vivir la experiencia de la ‘transmisión en vivo’. Para empezar no se permite que se vean los detalles de su pasaporte u otros documentos de identidad para mantener el anonimato total de huésped.

Otra de las condiciones es que todo lo que ocurre en el baño no se graba y la transmisión no cuenta con audio, por lo que podemos hablar tranquilamente sabiendo que nuestras conversaciones no serán grabadas.

Además, destacan, que los actos “lascivos” están totalmente prohibidos y que los invitados pueden cambiarse la ropa en un área al lado del baño. También el hotel te permite apagar la luz, lo que haría que la transmisión se quedara prácticamente en negro y poder descansar tranquilamente.

Si este tipo de alojamientos ‘raros’ te atraen, puedes visitar el hotel en su sitio web e informarte de todos los detalles. Si, en cambio, te apetece ver la transmisión en vivo de los hotel y videos anteriores, puedes ver su canal de YouTube aquí.