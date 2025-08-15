Hotel Caribe: un oasis tropical que te traslada al Caribe sin salir de PortAventura World

Pasas al lado de un grupo de amigos y escuchas que algunos han reservado media pensión, mientras que otros se pavonean felices de su pensión completa, que les permite cenar en el bufé del hotel y comer con un vale de restauración canjeable por un almuerzo en PortAventura Park. ¡Menudo éxito! Sin ser tú un amante del cotilleo, sigues poniendo la oreja, porque el grupo empieza a debatir si tomar un refresco en el Mango Bongo, en El Tinglado o en el Salsa Café. Parece que se han decidido por este último, un encantador restaurante de aires tropicales.