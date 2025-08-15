Hotel Caribe: un oasis tropical que te traslada al Caribe sin salir de PortAventura World
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Hotel Caribe? Vamos a descubrirlo.
Sigues dentro del complejo de PortAventura World pero, de repente, un oasis tropical te envuelve. Se trata del Hotel Caribe, de 4 estrellas. Sus 14 edificios, que representan distintas islas caribeñas como Aruba, Barbados, Haití o Guadalupe te dan la bienvenida a un paraíso que cuenta con las piscinas de arena blanca más grandes de Europa.
Pasas al lado de un grupo de amigos y escuchas que algunos han reservado media pensión, mientras que otros se pavonean felices de su pensión completa, que les permite cenar en el bufé del hotel y comer con un vale de restauración canjeable por un almuerzo en PortAventura Park. ¡Menudo éxito! Sin ser tú un amante del cotilleo, sigues poniendo la oreja, porque el grupo empieza a debatir si tomar un refresco en el Mango Bongo, en El Tinglado o en el Salsa Café. Parece que se han decidido por este último, un encantador restaurante de aires tropicales.
El Hotel Caribe cuenta con casi 500 habitaciones. La tuya es una Deluxe Superior Club San Juan, que incluye una pulsera Express para tener acceso rápido a las atracciones más populares. Quizá Woody haya disfrutado de ella a lo largo del día…
Ya falta poco tiempo para que de comienzo la Birthday Parade y empiezas a arreglarte con tus mejores galas. PortAventura World está de cumpleaños y toca celebrar.