Hotel Caribe, PortAventura World.
Hotel Caribe, PortAventura World. / PortAventura World

Hotel Caribe: un oasis tropical que te traslada al Caribe sin salir de PortAventura World

PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Hotel Caribe? Vamos a descubrirlo.

Sigues dentro del complejo de PortAventura World pero, de repente, un oasis tropical te envuelve. Se trata del Hotel Caribe, de 4 estrellas. Sus 14 edificios, que representan distintas islas caribeñas como Aruba, Barbados, Haití o Guadalupe te dan la bienvenida a un paraíso que cuenta con las piscinas de arena blanca más grandes de Europa.

Pasas al lado de un grupo de amigos y escuchas que algunos han reservado media pensión, mientras que otros se pavonean felices de su pensión completa, que les permite cenar en el bufé del hotel y comer con un vale de restauración canjeable por un almuerzo en PortAventura Park. ¡Menudo éxito! Sin ser tú un amante del cotilleo, sigues poniendo la oreja, porque el grupo empieza a debatir si tomar un refresco en el Mango Bongo, en El Tinglado o en el Salsa Café. Parece que se han decidido por este último, un encantador restaurante de aires tropicales. 

Piscina de arena, Hotel Caribe, PortAventura World.

Piscina de arena, Hotel Caribe, PortAventura World.

 / PortAventura World

El Hotel Caribe cuenta con casi 500 habitaciones. La tuya es una Deluxe Superior Club San Juan, que incluye una pulsera Express para tener acceso rápido a las atracciones más populares. Quizá Woody haya disfrutado de ella a lo largo del día…

Ya falta poco tiempo para que de comienzo la Birthday Parade y empiezas a arreglarte con tus mejores galas. PortAventura World está de cumpleaños y toca celebrar.

Habitación Deluxe Superior Club San Juan, Hotel Caribe, PortAventura World.

Habitación Deluxe Superior Club San Juan, Hotel Caribe, PortAventura World.

 / PortAventura World
Tags _
Club VIAJAR
PortAventura World

Síguele la pista