El mejor día y la mejor hora para comprar vuelos baratos, según los expertos 

Una de las premisas más importantes a la hora de planear nuestro próximo viaje es, sin duda, la de encontrar vuelos a un buen precio. Una cifra que puede cambiar el devenir de nuestros destinos y las aspiraciones viajeras que teníamos planteadas para el año. Por suerte, y para que puedas planear tu próximo viaje sin sustos, hemos descubierto cuál es la mejor hora y el mejor día para comprar vuelos tirados de precio.

Y no, esta vez no va de coger los vuelos cuanto antes, si no de cuáles son las horas con menos demanda en sus webs y cuanta es la antelación con la que debes hacerlo para que no se sobrepasen los precios. De hecho, las recomendaciones de los expertos aseguran que es mejor esperar al momento idóneo para hacer la compra: ni muy pronto, ni muy tarde.

Lo primero que debes saber es que los mejores precios se encuentran entre los 3 meses antes y las 4 semanas antes del viaje. Los mejores precios, también, se encuentran en los vuelos que parten un sábado y regresan un lunes con precios un 16% inferiores que el promedio.

En vuelos internacionales es diferente, pues afirman que fueron un 21% más bajos que el promedio aquellos que partieron un martes y regresaron el miércoles de la siguiente semana. Unas estimaciones que, por supuesto, tienen que ver mucho con los fines de semana: cuándo los vuelos alcanzan sus máximos precios.

¿Cuál es la mejor hora y el mejor día para comprar vuelos?

No te va a gustar lo que te vamos a contar. Según los expertos la mejor hora para reservar tanto un vuelo como un hotel es a las 3 de la madrugada. Y el mejor día los martes. Unas horas poco comunes que, como afirman, son en las que las compañías aéreas y los hoteles sacan sus plazas más económicas.

Y todo tiene un sentido. Esa hora es en la que menos gente de media hay conectada en busca de su próximo viaje, haciendo que baje la demanda. Esto hará, por ende, que los precios de los vuelos y los hoteles puedan encontrarse con un precio menor.

La última recomendación es que los precios óptimos se encuentran los martes a las 3 de la madrugada y justamente 3 meses antes de que empiece tu viaje. ¿Estáis dispuestos a sacrificar vuestra noche para buenos precios? Nosotros lo tenemos claro: sí.