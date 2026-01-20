Natalia Roldana, historiadora del arte sevillana: "El nombre de esta iglesia se basa en la leyenda de un fantasma"

"Sucedió que uno de los oyentes era hereje y, nada más salir de la iglesia, en el cementerio que hoy ocupa la plaza de San Juan de la Palma, se detuvo ante una palma o palmera que se alzaba en el centro del mismo y le dijo: 'Palma, la Madre de Dios no quedó Virgen después del parto'", ha continuado diciendo Roldán.