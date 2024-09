La historia del español que dio la vuelta al mundo en coche

“De los veinte libros que he escrito, El camino más corto es el que más satisfacción me ha procurado”. Con esta frase abre el prólogo de la sexta edición, mucho tiempo después de terminar su viaje, Manuel Leguineche. Es una frase en retrospectiva de un libro en retrospectiva, pues durante toda su vida, tanto él como miles de lectores mirarían atrás a esta hazaña particular como si Marco Polo tuviese gafas de pasta negras y escribiese crónicas de la guerra de Vietnam.