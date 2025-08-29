He viajado solo por el mundo durante meses: estas son las 6 razones por las que deberías hacerlo una vez en la vida

Aunque suene a tópico, este motivo no puede faltar, si bien conviene profundizar en el mismo. Generalmente, creemos que el pensamiento occidental es aquel que rige todas las cosas en su coherencia y lógica. Una idea que se transforma por completo cuando entramos en contacto con personas y experiencias de otras culturas y países, desde retiros de meditación Vipassana, un giro de 180ºC a nuestra propia filosofía, hasta la resiliencia que encierra la cerámica kintsugi japonesa. Un motivo que siempre tendrá mucho más sentido cuando nos detenemos el suficiente tiempo en un destino para interactuar con la población local, sentarte a escuchar otra perspectiva o, simplemente, abrazar valores comunes presentes en todo el mundo.