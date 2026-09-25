Todo lo que necesitas saber para viajar al Triángulo del Arlanza

Estrictamente, el Triángulo del Arlanza es un apelativo turístico que engloba a tres localidades del suroeste de la provincia de Burgos vinculadas al famoso río: Covarrubias, Lerma y Santo Domingo de Silos. Sin embargo, los paisajes y otros municipios del camino también pueden integrarse en esta ruta por carretera, en la que descubrir una zona llena de atractivos arquitectónicos y naturales.

Paisaje en los alrededores de Santa María del Campo. / Cristina Candel

DÓNDE DORMIR

EN LERMA:

Hotel Rural El Zaguán. En el número 6 de la calle del Barquillo, en pleno centro de Lerma, se encuentra este hotel rural gestionado por Tamara. Su patio exterior, sus habitaciones abuhardilladas, las vigas de madera en toda la casa, las paredes de piedra, el suelo transparente en el salón mostrando el lagar que había bajo la vivienda… todo son detalles en esta casona del siglo XVII. La casa se puede reservar completa o por habitaciones, y se sirven desayunos con productos de la zona.

Hotel rural El Zaguán, Lerma. / Cristina Candel

Parador de Lerma. Dormir en el lugar que en el siglo XVII albergó el palacio ducal de Lerma es toda una experiencia. Citamos dos detalles llamativos de su patio central: la monumental escalinata claustral, construida entre 1613 y 1616, que comunica la galería inferior del patio con la superior, con la alfombra de la Real Fábrica de Tapices que recorre sus peldaños, y la habitación 106, donde nació la infanta Margarita, la hija de Felipe III.

Martín Álvarez

EN COVARRUBIAS:

Hotel Rural Covarrubias: ocho habitaciones tiene este precioso hotel de Covarrubias, cuya piscina de verano y su porche con barbacoa atraen desde la entrada. Dentro, la decoración de sus coquetas habitaciones acaban de conquistar al viajero.

Hotel Rural Covarrubias. / Cristina Candel

DÓNDE COMER

EN LERMA:

Asadores: probar el lechazo de raza churra asado en horno de leña de encina en lugares como el Asador Casa Brigante, en plena Plaza Mayor de Lerma, es casi obligación. También en este centro neurálgico de la localidad se ubica el Asador de Lerma, otra de las paradas indispensables para probar la cocina tradicional castellana.

Mirador de los Arcos, Lerma. / Cristina Candel

La taberna del Pícaro: también ubicada en la Plaza Mayor, esta taberna es otro de los lugares a fichar en Lerma, también especializado en comida casera que podemos acompañar de vinos de la D. O. Arlanza, por ejemplo, de las Bodegas Lerma. No hay que olvidar que el Consejo Regulador de esta D. O. está en esta misma ciudad. Para acompañarlo, nada como una de las ensaladas de la huerta que preparan en la taberna y unas castañuelas de cerdo.

La taberna del Pícaro, en la playa mayor de Lerma. / Cristina Candel

Restaurante Galoria, ubicado en un palacete del siglo XIX, en la calle Mayor y con una terraza ideal para el buen tiempo. Lechazo, caza y pescados son sus enseñas (pero muchos vienen a degustar su hamburguesa gourmet La madre del cordero), que bien le han valido un Solete de la Guía Repsol.

EN COVARRUBIAS

Casa Galín. Ubicado en la plaza de Doña Urraca, es una institución en Covarrubias. La famosa olla podrida de la zona (donde la carne, el tocino y las alubias rojas se disputan el protagonismo), el cordero lechal asado y la sopa castellana son tres de los platos más reclamados, pero también merece la pena decantarse por la exquisita trucha a la plancha típica de la zona del Arlanza, la especie más apreciada en los ríos burgaleses.

Covarrubias, bajo el arco del Archivo del Adelantamiento de Castilla. / Cristina Candel

Restaurante Tiky. También en la plaza de Doña Urraca se encuentra este templo gastronómico especializado en platos tradicionales, como la citada olla podrida. No perderse sus postres caseros.

EN SANTO DOMINGO DE SILOS:

Restaurante Tres coronas. Entre sus paredes de piedra y su mobiliario de madera, este hotel y restaurante ubicado en la Plaza Mayor de la localidad propone degustar su plato estrella: el cordero asado.

Santo Domingo de Silos. / Cristina Candel

GASTRONOMÍA

El lechazo asado en horno de leña (uno de los más codiciados, el de raza de oveja churra) es un símbolo de la provincia, y de toda Castilla y León. Tiene Indicación Geográfica Protegida. Pero también tienen fama otros productos con esa IGP, como la morcilla (geniales las de El Portalón en la Plaza Mayor de Lerma) o el queso fresco… Para los más golosos, en Lerma se encuentra la fábrica de galletas Angulo, unas legendarias de la zona, y los bizcochos Noel. Las rosquillas, las tortas de manteca y los panes artesanales son otras enseñas del lugar.

Río Arlanza. / Cristina Candel

Ruta del Vino Arlanza. Se trata de la segunda ruta vinícola más visitada de Castilla y León y se extiende por las provincias de Burgos y Palencia, pasando por tres comarcas naturales vertebradas por el vino: Sierra de la Demanda, Arlanza y Cerrato. Cuenta con vinos tintos, rosados y blancos y con la uva tempranillo como estrella, la variedad por excelencia de toda España que aquí se ha adaptado al territorio, marcado por sus altas temperaturas por la mañana y muy bajas por la tarde, que han hecho desarrollar a la uva un hollejo muy duro.

Bodegas típicas en Villahoz. / Cristina Candel

La ruta propone visitas a bodegas y viñedos, catas y varias actividades relacionadas con la cultura vitivinícola de la zona. Una de ellas es Bodegas Araus Ballesteros (en Villahoz), donde Marilé y Luis continúan con la tradición bodeguera familiar y elaboran unos excelentes vinos tintos y rosados (y su peculiar vino de hielo).

CITAS Y EVENTOS

Monasterio de Lerma. Ofrece la posibilidad de recorrer las estancias de las monjas de clausura que habitaban este convento hasta 2017 y conocer su trabajo y su vida monástica. Además, en esta finca de 13.000 metros cuadrados, que funciona ahora como centro cultural, se organizan multitud de actividades, desde exposiciones a visitar nocturnas teatralizadas, talleres de cocina tradicional con leña, catas de vino, bodas y celebraciones, eventos corporativos, inmersión histórica, festivales y conciertos… Para conocer todos sus eventos, consultar Monasteriodelerma.com/visitas.

Monasterio de Lerma. / Cristina Candel

Desfiladero de La Yecla. Buites leonados, alimoches, vencejos reales y otras aves fascinantes sobrevuelan nuestras cabezas en esta garganta situada en pleno Parque natural Sabinares del Arlanza-La Yecla y que es Lugar de Interés Geológico. Se puede recorrer en una cómoda ruta por unas pasarelas metálicas. Más info en https://desfiladerodelayecla.com.

Desfiladero de La Yecla. / Cristina Candel

Descenso del Arlanza. En 2025 se celebró la 35 edición de esta aventura en canoa por el Arlanza a lo largo de 14,2 kilómetros, atravesando el Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla y pasando por lugares emblemáticos de la zona, como el Monasterio de San Pedro de Arlanza o el bello municipio de Retuerta para finalizar en Covarrubias.

Río Arlanza, a su paso por Covarrubias. / Cristina Candel

Noche de las Velas en Santo Domingo de Silos. Todos los inviernos, la localidad se llena de luz al caer el sol gracias a las velas que iluminan calles y monumentos de la localidad.

Todos los inviernos, la localidad se llena de luz al caer el sol gracias a las velas que iluminan calles y monumentos de la localidad. Notas de Noruega en la capilla de San Olav de Covarrubias. Este festival cultural auspiciado por la Fundación Princesa Kristina de Noruega tiene lugar cada otoño (este año es los días 17 y 18 de octubre) en la capilla dedicada a San Olav de la localidad. Pintura, música y hasta mercadillos celebran esa conexión noruega entre la princesa enterrada en Covarrubias y el país escandinavo.

Capilla de San Olav. / Cristina Candel

Territorio ArTlanza en Quintanilla del Agua. El espacio diseñado por Félix Yáñez cuenta con su propio festival de teatro, que cada verano se desarrolla en el corral de comedias Felipe II levantado por el propio escultor y que lleva ya 10 años de trayectoria. En él se entregan los Quijotes que él diseñó a personajes del mundo del espectáculo. También se organizan cenas flamencas y otros eventos. https://www.laesculturamasgrandedelmundo.com/

Territorio Artlanza. / Cristina Candel

Visitas a Patrimonio de la Luz. En las cuevas visitables de Hontoria de la Cantera donde salieron las piedras con las que se levantó la catedral de Burgos se organizan eventos de todo tipo. Es concretamente en la galería La Catedral donde se ofrecen conciertos de música y se disfruta de cenas. Para consultar los próximos eventos: https://patrimoniodelaluz.com/eventos/

Cuevas Patrimonio de la Luz en Hontoria de la Cantera. / Cristina Candel

MÁS INFORMACIÓN: www.turismoburgos.org