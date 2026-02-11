Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: "Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda"

Durante años, la Giralda de Sevilla fue la torre más alta de toda España y una de las más impotentes del mundo con sus 104 metros de altura desde el suelo hasta el Giraldillo que corona su campanario. Una situación que ha llevado a que el monumento tenga réplicas y 'hermanas gemelas' en distintas partes del mundo, y que despertó la envidia de municipios como Cádiz, que quiso superar a Sevilla a través de su catedral.