Quizá te suene, quizá no lo hayas oido en la vida o quizá seas uno de ellos, pero el término Groundhopping está últimamente en boca de todo el mundo. Este término, originario de Inglaterra, sirve para denominar a aquellas personas que tratan de presenciar en persona el mayor número de partidos en estadios diferentes, es decir, se dedican a coleccionar estadios visitados allá por donde van.

Pero no queda ahí, ser Grounhopper es mucho más. Como por ejemplo poder conseguir hacer un 92, esto se trata de conseguir haber visitado los 92 estadios de las principales ligas de fútbol a nivel mundial. Para ello es necesario viajar de un lado a otro y se necesita mucho tiempo y dinero, es por ello que es un ‘hito’ apto solo para fanáticos constantes que se dediquen a viajar y a descubrir como son los estadios que rodean todo el mundo.

