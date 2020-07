"Has pasado por muchas cosas este año y parece que necesitas el lugar perfecto para dejar salir tus frustraciones. En algún lugar grande, vasto e intacto. Parece que necesitas Islandia ". Estas son las palabras de una nueva campaña publicitaria de Promot Iceland que invita a personas de todo el mundo a gritar sus frustraciones a causa del encierro. Los gritos se registran a través del sitio web de la campaña y se "liberan" en los paisajes de Islandia a través de altavoces instalados en todo el país.

Estos gritos se transmitirán en siete ubicaciones repartidas por toda Islandia, incluida la cascada Skógarfoss, en el sur de Islandia; debajo del glaciar Snæfellsjökull, oeste de Islandia; en la playa de Rauðisandur en los fiordos del oeste; y la isla Víðey frente a la costa de Reykjavík. Además, los participantes recibirán un video de su grito transmitido en vivo en uno de los lugares islandeses.



La campaña, denominada "Let It Out" o "Get Rid of It", se inspira en las teorías de los psicólogos sobre los efectos de los gritos para aliviar el estrés y dejar ir algunas cosas que, en el fondo, nos molestan. Por cierto, puedes gritar y escucharte en Islandia aquí.

En una encuesta realizada en los mercados extranjeros para Inspired by Iceland a principios de junio, el 40% de los encuestados dijo que experimentó síntomas de estrés debido a la covid-19, y el 37% respondió que la situación había tenido un efecto negativo en la psique.

La vida prolongada en interiores, la soledad, las teleconferencias interminables y la interrupción de la vida diaria, así como las restricciones a los viajes entre países, han aumentado el estrés de las personas. Es por eso que la campaña pretende resaltar las ventajas de Islandia como destino.

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, Director de Turismo de Islandia afirma que "nos gustaría llamar la atención de los posibles turistas sobre el hecho de que es relativamente seguro viajar a Islandia y que es posible experimentar la hermosa naturaleza aquí en pequeñas cantidades, pero eso es algo que creemos que la gente buscará cuando el interés de las personas en viajar aumente nuevamente”.





"Es importante llamar la atención sobre las ventajas de Islandia ahora. La gente está soñando con el momento en que será posible viajar de nuevo e incluso planificar un viaje en el futuro cercano. Queremos ser parte de esa conversación. El alivio del estrés es apropiado en estas circunstancias, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de mostrarle al país y recordarnos las ventajas de Islandia ".

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Ministro de Turismo, Industria e Innovación, también contó que “es emocionante poder invitar a personas a experimentar Islandia de esta manera. Creo que todos necesitamos liberar el estrés después de los últimos meses, e Islandia tiene todo para ofrecer a las personas que necesitan una experiencia rejuvenecedora. Ya sea una visita digital para aliviar el estrés o una visita real para unas vacaciones relajantes ".

¿Te apetece gritar muy fuerte? Es tu momento…