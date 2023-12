¿Eres un Grinch? Estos son los destinos menos navideños del mundo

El mundo se llena en Navidad de luces, mercadillos navideños, colas infinitas de gente por todas partes, un espíritu de alegría fingida por muchos, enormes árboles decorados en las plazas principales... Si eres de los que no disfrutan de las aglomeraciones, reuniones familiares y demás artificialidades de la Navidad, estos diez destinos son para ti. Generalmente, los países que no celebran esta festividad no son cristianos y algunos incluso han prohibido celebrar esta festividad.