De Granada al trono de Francia: la mujer más poderosa de Europa que fue musa de la Alta Costura y 'enamoró' a un Napoleón

"Eugenia conoce allí a Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I, que se queda loco con ella. Dijo que era la mujer más fascinante que había visto en su vida", ha recalcado la divulgadora, que ha afirmado que, cuando Napoleón III, conocido por su predilección por las mujeres, le preguntó por el camino a su dormitorio, Eugenia le dijo que "primero se entra por la puerta de la iglesia".