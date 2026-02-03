Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: "En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez"

"En Sevilla también hay un Coliseo, pero no uno como el de Roma, donde luchaban los gladiadores, sino que nuestro Coliseo fue un maravilloso teatro y está aquí, en la avenida de la Constitución, muy cerquita de la Puerta de Jerez", ha asegurado sobre el Antiguo Teatro Coliseo Gracia Rodríguez, creadora de contenido y divulgadora especializada en cultura y curiosidades de Sevilla.