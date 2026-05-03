José Miguel Alonso Blanco, geólogo, sobre el desierto de Tabernas en Almería: "Estamos encontrando restos marinos en pleno desierto. Debajo de lo que parece un páramo muerto hay un mar fosilizado"

En el Desierto de Tabernas, en Almería, hay zonas donde el suelo no encaja del todo con lo que se espera de un entorno así. El paisaje es el que te podrías esperar, pero si supieras lo que aparece en algunas capas del suelo, ya no entenderías tanto el lugar. Aquí hay restos que solo se forman en el mar.

Desierto de Tabernas / Istock

¿Cómo es posible en un entorno árido? La explicación es bastante clara desde el punto de vista geológico. Este lugar no siempre fue así, y bajo ese paisaje actual hay registro de un pasado completamente distinto, vinculado a un antiguo entorno marino.

Unos cuantos 'tips' que pueden salvarte la vida si te pierdes en el desierto. Y es que... nunca está de más tener a mano la información por si, en una arriesgada aventura, de repente nos encontramos en esta situación. / Redacción Viajar

Durante el Mioceno, aproximadamente hace entre 23 y 5 millones de años, gran parte del sureste peninsular estaba ocupado por mares someros (zonas costeras de baja profundidad) conectados con el Mediterráneo.

Entonces, la zona de Tabernas (considerado el único desierto de Europa propiamente dicho) no era un territorio emergido como hoy. Era un espacio donde se acumulaban sedimentos marinos y donde podían desarrollarse comunidades de organismos adaptados a ese medio. No te imagines un océano abierto, pero sí plataformas poco profundas en las que la vida marina dejaba un rastro que hoy puede identificarse en forma de fósiles.

Lo que aflora en algunas capas del terreno son restos de organismos que vivieron en un entorno marino hace millones de años. En esos niveles aparecen sobre todo fósiles de moluscos y otros invertebrados.

La erosión ha ido dejando al descubierto estos materiales, permitiendo que ese pasado quede visible hoy en la superficie, aunque el paisaje actual no tenga nada que ver con aquel contexto.

Desierto de Tabernas / Istock

Otra de las grandes características de este lugar, que el geólogo José Miguel Alonso Blanco ha estudiado en profundidad, es la luminiscencia de los travertinos, unos depósitos principalmente carbonatados. La investigación descubrió que, ante la luz ultravioleta, este tipo de rocas desprendían una infinidad de colores anaranjados, amarillos y violetas generando un espectáculo de luces por la noche.

No es el único caso, pero aquí se puede ver mejor que en otros sitios

La existencia de fósiles marinos en zonas actualmente emergidas es relativamente común en geología. Forma parte de la evolución natural del planeta, que pasa a lo largo de millones de años por cambios en el nivel del mar, levantamientos tectónicos y transformaciones del relieve.

Lo que ocurre en este espacio protegido como paraje natural no es una excepción en ese sentido, pero lo que sí lo diferencia es la claridad con la que esos procesos pueden observarse. La combinación de aridez, escasa vegetación y fuerte erosión facilita que afloren capas que en otros lugares permanecerían cubiertas. Por ello, este es un punto especialmente útil para ser estudiado sin necesidad de grandes excavaciones ni estudios complejos sobre el terreno.