Abre los ojos: una vuelta al mundo por las impactantes imágenes de los All About Photo Awards

Momentos desgarradores, imponentes y emocionantes capturados con la cámara. Así podríamos definir las fotografías ganadoras de los prestigiosos premios de fotografía All About Photo – The Mind’s Eye (el ojo de la mente). Un concurso que acaba de elegir a sus ganadores del 2021.

Unos premios que han galardonado a un total de 40 imágenes de fotógrafos de 23 países diferentes y que abarcan los cinco continentes. Y es precisamente por esa variedad de fotógrafos de todo el mundo con la que podemos observar las distintas visiones de un 2020 peculiar en todo el mundo.

Un 2020 marcado por la pandemia de Covid-19, pero también por los incendios forestales de la costa oeste de Australia y Estados Unidos, o los levantamientos populares en Hong Kong, Colombia, Chile y Venezuela. También las protestas de The Black Lives Matters o la desgarradora explosión de Beirut.

Y es a través de las imágenes de todo el planeta en un año difícil con las que se muestra la realidad de cada parte del planeta. Fotografías del costo humano del Covid-19 en Indonesia, la vida submarina en Japón o un barco de pesca en Vietnam.

Y es que, hoy más que nunca, la fotografía nos sirve para cruzar fronteras, atravesar culturas y descubrir cómo se vive y qué pasa en los lugares más remotos de nuestro planeta. Una realidad y unas fotografías que, gracias a los premios All About Photo, podemos tener un poquito más cerca. Aquí van los ganadores…

Fotógrafo del Año 2021

Tom Price, Reino Unido

Imagen sin título.

Comentario del fotógrafo: “En 2016, creé una serie de retratos con porteros en el mercado mayorista más grande de Asia: Barabazar en Kolkata. Inicialmente me atrajeron estos temas debido a su hercúlea tarea de transportar objetos de tamaño inverosímil a través del bullicio de un mega-mercado.

Mientras fotografiaba a estos trabajadores en aislamiento, separados de la multitud de su industria, descubrí que muchos de los sujetos habían viajado lejos de sus hogares para este trabajo, dejando atrás las familias y la familiaridad para poder ganarse la vida.

En 2020, colaboré con Featherwax para reubicar estos retratos en un paisaje más surrealista. Esta serie es un intento de representar algo de la experiencia del trabajador migrante; la sensación de dislocación, la carga de su trabajo y el coraje que se necesita para llegar a fin de mes.”

Segundo puesto

Joshua Irwandi, Indonesia

El costo humano de la Covid-19

Comentario del fotógrafo: “El cuerpo de una presunta víctima del coronavirus, envuelto en bolsas de plástico y envoltorios de desechos infecciosos amarillos, yace en el lecho de muerte del paciente esperando una bolsa para cadáveres en un hospital de Indonesia. La envoltura del paciente, que a dos enfermeras una hora en completarlo, está destinada a suprimir la propagación del coronavirus. Según lo ordenado por el Ministerio de Salud de Indonesia, la envoltura del cuerpo es un procedimiento estándar para cada presunta muerte de COVID-19.”

Tercer puesto

Joseph-Philippe Bevillard, Irlanda

Kathleen y Bridget, viajeras irlandesas

Comentario del fotógrafo: “En 2009 comencé a fotografiar a los Viajeros también conocidos como Pavee o Mincéirs, que son un grupo étnico de una feria de caballos en Irlanda. Regresé a la feria del caballo al año siguiente para reencontrarme con ellos y darles algunas fotos que había tomado.

Me gane su confianza y me invitaron a fotografiar a sus familias y otros clanes. Estoy intrigado por su estilo de vida nómada, así que decidí visitar sus caravanas, lugares de parada y campamentos al borde de la carretera. En marzo de 2017, el grupo de viajeros irlandeses ha sido reconocido formalmente como grupo étnico y hoy en día, todavía se enfrentan al racismo, la discriminación, las dificultades de la sociedad y las altas tasas de suicidio.

Quiero representar a estas personas a través de mis fotografías. Mi objetivo es continuar trabajando con estas familias, así como con otros miembros con los que me encuentro, y quizás permitir que las personas asentadas comprendan mejor su cultura única.”

Cuarto puesto

Javier Arcenillas, España

Latidoamérica

Comentario del fotógrafo: “Detención de los menores Saúl y Walter David Martínez Quilez en el Distrito 1 de Tegucigalpa por posesión de marihuana. En la imagen los detenidos son golpeados por la policía.”

Quinto puesto

Javier Vergara, Chile

Chile resiste

Comentario del fotógrafo: “Los manifestantes se protegen con un escudo del cañón de agua utilizado por las Fuerzas Especiales de la Policía durante las protestas en Chile. Una fotografía tomada el 11 de noviembre de 2019 en Santiago de Chile.”

OTROS GANADORES

Hardijanto Budiman, Indonesia

Poemas para las hermanas

“Inspirado en una película histórica sobre princesas en la era Choseon (Corea del Norte)”

Fattah Zinouri, Estados Unidos

Taboo

“Fue la primera vez que presencié en persona a alguien que llevaba una burka. Lo que me sorprendió inmediatamente al ver a esta mujer fue que no podía ver ninguna parte de su cuerpo excepto las plantas de sus pies mientras caminaba. Desde que subtitulé esta foto como “Tabú”, el mensaje que estoy expresando es de rebelión.

Para la inmigrante afgana, el acto de mostrar su pie de esta manera estaría muy en contra de lo que se acepta culturalmente entre su gente. Me intrigó la yuxtaposición de una cubierta completamente oscura con un pie solitario sobresaliendo. Sus pies son la única parte del cuerpo que se puede aprovechar para protestar o exhibirse.”

Chin Leong Teo, Japón

Víbora de dos cabezas

“El Blue Insularis es una subespecie de víbora de pozo altamente venenosa nativa del sudeste asiático. Esta es una foto de un espécimen que se traga una rana entera, mientras otro se acerca para investigar. A simple vista, parece que se trata de una serpiente mística con dos cabezas.”

Donell Gumiran, Emiratos Árabes Unidos

Festival Haldi

“El festival se celebra para ofrecer oraciones a la deidad comunitaria de los pastores, Shri Vittal Birdev, una encarnación del Señor Shiva. Consideran que la fiesta y los rituales traerán buena fortuna.

El Festival Haldi se celebra en la aldea de Pattan Kodoli en el distrito de Kolhapur de Maharashtra al que asisten miles de devotos procedentes de Andhra Pradesh, Karnataka y Maharashtra, India.”

Phuoc Hoai Nguyen, Vietnam

Corazón del mar

“Los pescadores de Phu Yen pescan todas las mañanas. Están sacando con fuerza la red del agua. Desde arriba, la red parece un corazón del mar. Para los pescadores que viven aquí, pescar muchos peces no es solo su felicidad sino también el regalo mental que les dio la naturaleza.”

Peter Caton, Reino Unido

Retrato de Nykeak, caminando a través de las inundaciones

“En Sudán del Sur abunda la miseria. Las madres se efrentan a agua profundas para llevar a sus hijos con seguridad. Las familias, rotas, intentan permanecer juntas, pero el hambre obliga a los hombres a quedarse en los pastizales inundados para pescar y sobrevivir.

La última pizca de esperanza que guarda esta comunidad es la reparación de los pocos diques que protegen sus hogares, este año todos los animales de granja habrán muerto por beber agua sucia. El hambre se avecino y el condado de Pibor, al sur del Nilo Blanco, ya ha sido declarado como lugar de hambruna en 2021.”

Lucas Baroulet, Francia

Salãt al-Asr

“Salãt al-Asr, oración de la tarde, en la mezquita Badshahi en Lahore. Imposible entender Pakistán sin entender lo que unifica a más del 95% de la población: el Islam. Desde sus raíces, la historia del país comenzó con la idea de la creación de una nación para los musulmanes en el subcontinente indio. Definida en 1956 como República Islámica, la religión ha sido a lo largo de los años el principal unificador entre las diferentes etnias del país, desde el pashtun en el norte hasta el punjabi en el este.”

Hilary Hurt, Kenia

Tormenta de polvo en el río Omo, Etiopía

“Viajaba en barco por el río Omo cuando, de repente, surgió una tormenta de polvo de la nada. Nos detuvimos para refugiarnos de la tormenta y de repente esta hermosa dama Dassanech llegó a la orilla del agua para asegurar su canoa excavada, seguida de un maravilloso grupo de niños curiosos. Me encantan las siluetas contra la luz suave causada por todo el polvo en el aire.”

Jordi Cohen, España

Lad Baomer

“Mujeres y niñas separadas por una red en la celebración de Lag Baomer en el barrio judío ultraortodoxo de Mea Shearim (Jerusalén, Israel).”

Julia Fullerton-Batten, Reino Unido

Bañistas en Tower Bridge

“Cuando era adolescente me mudé de Alemania para vivir en Oxford, a orillas del río Támesis. Crecí en el tramo del río Isis y desde entonces el Támesis me ha fascinado. Ahora vivo en el oeste de Londres, todavía a un corto paseo del río. Su rostro en constante cambio, moviéndose con la marea y las estaciones y las actividades que rodean el río son una inspiración. Pero es la historia del Támesis y sus historias lo que me atrae. Estas historias, innumerables sucesos caprichosos, idiosincrásicos y trágicos, conforman la historia de uno de los ríos más importantes del mundo.

Turner capturó el río de trabajo revelando los humos de principios del siglo XIX y las columnas de humo de las fábricas de la ciudad y el tráfico fluvial. En las décadas de 1860 y 70, Whistler se sintió atraído por pintar los bulliciosos y cambiantes vecindarios urbanos cercanos al río. Cuando uno mira todas estas obras, no es difícil entender por qué buscaron inspiración a lo largo de sus orillas.

En mi proyecto Old Father Thames, me propuse investigar las narrativas culturales e históricas que han ocurrido a lo largo del río y he traducido varias de estas historias en fotografías y un cortometraje. Estas maravillosas historias de vida y de vivir, de desafíos y angustias y de esperanza y muerte existen a lo largo de las orillas del Támesis."

Nosotros aún estamos asimilando estas increíbles fotografías...