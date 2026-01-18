De Galicia a África a precio de saldo: billetes de avión desde solo 25 euros para cambiar de continente
La comunidad gallega tendrá en 2026 dos rutas inusuales e intercontinentales a Marruecos y Estados Unidos.
La primera ruta aérea de la que presumirá Galicia de forma regular hacia y desde África comenzará a operarse la próxima temporada aeronáutica de verano. Es una de las grandes novedades de la parrilla de vuelos de la comunidad gallega. Un destino inusual y de moda para el que se pueden adquirir billetes para cambiar de continente por solo 25 euros por trayecto.
Se trata de uno de los destinos en auge que muchas aerolíneas están abriendo, pero no solo desde la Península Ibérica, sino también hacia y desde el resto de Europa. De hecho, Ryanair ha incluido este país entre uno de los viajes de moda para 2026. Pero no es la low cost irlandesa la que lo cubrirá en Galicia, sino Vueling.
Como adelantó este periódico, Vueling conectará el próximo verano el aeropuerto de Santiago con Marruecos. Lo hará a través de Marrakech. La compañía ya tiene a la venta los billetes, pudiéndose encontrar actualmente precios desde solo 24,99 euros por trayecto para viajar desde Lavacolla.
La ruta no se operará en el mes de mayo, cuando el aeropuerto de Santiago permanecerá completamente cerrado para reformar por completo su pista de aterrizaje. Antes de la clausura de la terminal, el vuelo entre Lavacolla y Marrakech se operará el 27 de marzo y el 4, 11 y 28 de abril.
Tras la reapertura de Lavacolla, prevista para finales de mayo, el vuelo entre Santiago y Marrakech se operará tres días a la semana en junio (miércoles, sábados y domingos); dos días a la semana en julio y agosto (miércoles y domingos) y pasará a un día a la semana (sábados) desde mediados de septiembre hasta finales de octubre, cuando terminará la temporada de verano y desde cuando Vueling no está todavía comercializando más billetes.
Nueva York, la otra ruta intercontinental de 2026
Pero la ruta aérea entre Galicia y Marruecos no será la única intercontinental de 2026. Tras el golpe de Ryanair a Galicia, que decidió abandonar su base de Lavacolla y dejar por completo Peinador dentro de su guerra por las tasas aeroportuarias con Aena (en Vigo más bien por el fin del contrato con el Concello), la terminal compostelana no ha parado de atar nuevos vuelos, particularmente internacionales: Marrakech y Ámsterdam fueron los últimos anunciados, pero antes la sorpresa la había dado United Airlines con su avión hacia el área metropolitana de Nueva York a través del aeropuerto de Newark.
Egipto, Marrakech, Estambul... también desde Vigo
Aunque el aeropuerto de Vigo afronta uno de los veranos más fríos de su historia reciente en lo que a oferta de rutas se refiera (solo 6 el momento), este año tendrá una amplia oferta de vuelos chárter que permitirán volar de Peinador a Egipto y Marruecos.
Además de la agencia de viajes viguesa Travelmakers, que ha organizado dos viajes a Egipto para 2026, en los últimos meses varias empresas mayoristas han realizado o tienen programadas diferentes salidas desde el aeropuerto de Vigo en viajes organizados. El primero, a Marruecos, se operó en octubre. Pero hubo y habrá más. Estos son los viajes en vuelos chárter desde Peinador operados y previstos en 2026.
- Marruecos: 10 de octubre de 2025. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Marruecos: 21 de noviembre de 2025. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Praga: 5 de diciembre de 2025. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Egipto: 1 de febrero de 2026. Saraya Tours.
- Marruecos: 27 de marzo de 2026. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Estambul: 1 de abril de 2026. Soltour (Grupo Piñeiro).
- Egipto: 13 de septiembre de 2026. Saraya Tours.
- Egipto: 12 de octubre de 2026. Travelmakers.
- Egipto: 19 de octubre de 2026. Travelmakers.
- Egipto: 14 de febrero de 2027. Saraya Tours.
