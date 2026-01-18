De Galicia a África a precio de saldo: billetes de avión desde solo 25 euros para cambiar de continente

Pero la ruta aérea entre Galicia y Marruecos no será la única intercontinental de 2026. Tras el golpe de Ryanair a Galicia, que decidió abandonar su base de Lavacolla y dejar por completo Peinador dentro de su guerra por las tasas aeroportuarias con Aena (en Vigo más bien por el fin del contrato con el Concello), la terminal compostelana no ha parado de atar nuevos vuelos, particularmente internacionales: Marrakech y Ámsterdam fueron los últimos anunciados, pero antes la sorpresa la había dado United Airlines con su avión hacia el área metropolitana de Nueva York a través del aeropuerto de Newark.