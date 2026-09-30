La gala del Cortometraje español prepara su 24 edición con Notodofilmfest: “Es el mejor trampolín cuando no sabes muy bien cómo llegar a la industria”

El mundo del Cortometraje se prepara para una nueva gala del Notofilmfest, que celebra su 24 edición con una nueva remesa de propuestas que, como cada año, buscan demostrar el valor de la industria en las nuevas generaciones, y el poder del cine en la narrativa actual.

La convocatoria para mandar los proyectos de cada participante continúa abierta, hasta el 8 de octubre a las 12h, para escribir, rodare y presentar las piezas audiovisuales. ¿Qué está en juego? Más de 20.000€ en premios, y la promesa de un futuro brillante.

Notodofilmfest en su 22ª edición / © La Fábrica

“En Notodofilmfest hay un potencial que no deja lugar a dudas, con una capacidad narrativa muy sorprendente”, explicaba en la anterior edición la entonces presidenta del jurado, Arantxa Echevarría. “Es el mejor trampolín cuando no sabes muy bien cómo llegar a la industria", aseguraba la directora, en conversación con Fotogramas.

En las filas de la tercera edición destacaba un jurado plural, consolidado y de renombre, formado por cineastas y reconocidos profesionales de la industria, como la productora Cristina Trenas, responsable de documentales como Esta ambición desmedida y La guitarra flamenca de Yerai Cortés; el director de cine Javier Fesser, nominado al Óscar por Binta y la gran idea; la actriz Georgina Amorós, conocida internacionalmente por su papel en Élite; y la productora y gestora cultural, Inés Enciso.

Las claves: quién, cuándo y cómo

Este festival de cine nace en 2001 con la vocación de ser un escaparate a los jóvenes creadores audiovisuales a través de internet en un ejercicio que, además, buscaba romper con las barreras de producción y distribución de películas.

Iniciativa de La Fábrica, a partir de una idea original de Javier Fesser, y a día de hoy ha alcanzado una alta participación y audiencia internacional: más de 19.600 cortometrajes presentados a concurso en veintidós ediciones, películas de 48 países diferentes, 75 millones de espectadores y sustanciosos premios repartidos en diferentes categorías, que incluyen además becas de formación y ayudas a la producción de proyectos audiovisuales.

Galas del Notofilmfest / © La Fábrica

Entre los galardones que conforman el palmarés del festival, se incluyen las nominaciones a Mejor Película, Mejor Guion, Mejor Dirección, Mejor Interpretación, Mejor Corto Documental, Mejor Sonido, Premio a la Distribución, Animación, premio ASISA OVER 40 busca premiar la mirada, el talento y la transformación social de los cineastas mayores de 40 años, Premio Injuve, Premio Llámalo Cáncer y el premio Notodo 30’’.

Estas son las categorías a las que deberán presentarse los patricipantes, y que serán identificadas por una cortinilla dentro del propio cortometraje, tal y como explican las bases del festival.

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Notodofilmfest School

Notofilm propone además, a lo largo del año, una nueva manera de acercarse a la industria del cine, con actividades de formación cinematográfica que llevan años desarrollando de la mano de grandes profesionales. A lo largo de todo el país, Latinoamérica y África, proponen experiencias formativas únicas, accesibles, gratuitas y de calidad en áreas en las que aún existe una gran demanda formativa.