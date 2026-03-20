Ni móvil, ni réflex: esta cámara compacta que cabe en el bolsillo convertirá cada escapada en una experiencia fotográfica única

A veces no se trata de hacer más fotos, sino de disfrutar más el momento de hacerlas. La nueva Fujifilm X half nace precisamente en ese punto intermedio entre la inmediatez digital y el encanto de lo analógico. Una cámara pensada para viajar ligera y recuperar el placer de disparar sin automatismos excesivos. Compacta, con un peso de apenas 240 gramos, propone una experiencia diferente para quienes entienden la fotografía como parte del viaje.