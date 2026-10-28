Fran, el último vecino de una aldea medieval de Ciudad Real: vive sin agua y sin luz junto a un castillo levantado sobre un volcán

Hay una calle en Ciudad Real que se llama Ciruela, un nombre que no hace referencia solo a una fruta de verano, sino a una aldea situada a poco más de 11 kilómetros de distancia en la que hoy solo vive una persona. El hecho podría ser simplemente una anécdota, si no fuera porque se trataba de un poblado que durante la Edad Media (en tiempos de Alfonso X) formaba parte imprescindible del entorno rural que abastecía y articulaba el nuevo núcleo urbano que se acababa de formar y que por aquel entonces recibió el nombre de la Villa Real. Su importancia era tal, que estaba conectada por una vía y una puerta de acceso directo a la ciudad.

Una de las puertas históricas de Ciudad Real / Istock / Sasha64f

Sin embargo, y a pesar de su importancia histórica, hacia finales del siglo XVIII tan solo quedaba en el pueblo unos veinte vecinos. Y a mediados del siglo XX, el abandono de las casas por parte de sus propietarios y terratenientes aceleró la despoblación. La cercanía a la gran ciudad, la mejora de los transportes y los cambios en la forma de vida rural contribuyeron a que la aldea perdiera habitantes. Todos excepto uno, y su nombre es Fran.

Sara Fernández García

El último habitante de la Aldea de Ciruela

Francisco Fernández, más conocido como Fran, es el único y último habitante de esta aldea de Ciudad Real. Al menos de manera permanente. "Aquí estoy solito. De vez en cuando viene el amigo Marcial”, como explicaba en una entrevista en 2023 a CMM, el portal de información de Castilla-La Mancha.

Laguna en Campo de Calatrava / Wikimedia Commons

La situación cambia en verano, sobre todo durante los fines de semana, que es cuando otros antiguos vecinos y herederos de los viejos propietarios vuelven al pueblo para dar una vuelta. Eso explica que todavía queden en pie otras once casas rehabilitadas, además de la de Fran, que hacen que la aldea no tenga un aspecto de pueblo fantasma.

Eso sí, lo que no hay en este pueblo es ni electricidad, ni luz, ni agua, ni otros servicios municipales que cualquier persona que llegue por primera vez pueda demandar. Al parecer, tanto Fran como el resto de vecinos que se dejan caer por la aldea de vez en cuanto tienen que arreglárselas con placas solares (posiblemente uno de los gestos de modernidad más destacados del pueblo) y sacar el agua de los pozos y fuentes que hay en los alrededores.

Un castillo medieval sobre el cráter de un volcán

Puede que este pueblo hoy no tenga servicios, pero lo que sí tiene es una larga historia que contar. Basta con asomarse y contemplar su castillo medieval, una fortaleza de la que hoy solo quedan los restos. El origen no se conoce con exactitud, ni siquiera Fran lo tiene claro, pero por la documentación que hay del lugar se cree que pudo haber sido levantada durante el dominio árabe de la zona. El origen de la fortificación no se conoce con exactitud, pero se cree que fue construida durante el dominio árabe.

Laguna de la Posadilla, un 'maar' volcánico en medio del Campo de Calatrava / Wikimedia Commons

Y si su presencia es relevante, lo es todavía más el lugar donde se asienta, porque el castillo fue edificado sobre un domo volcánico. Es decir, sobre una especie de montículo de forma circular o de cúpula que se forma cuando la lava es muy espesa y viscosa; debido a esa alta viscosidad, la lava no puede fluir ladera abajo y eso hace que se acumule directamente sobre la boca del cráter, como si fuera un tapón gigante.

La existencia de un volcán puede resultar desconocido para muchos, pero la realidad es que este pueblo se asienta en la región volcánica más importante de la península ibérica: el Campo de Calatrava, que forma parte del Geoparque Volcanes de Calatrava. Abarca unos 5000 kilómetros cuadrados y tiene más de 300 formaciones volcánicas, desde domos (como el de la Aldea de Ciruela) a conos estrombolianos y los maares (como se conoce en geología a los cráteres en explosión que se forman cuando el magma entra en contacto con el agua subterránea).