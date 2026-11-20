En la Antártida, hasta los pingüinos tienen normas de convivencia. Los visitantes deben mantenerse a diez metros de ellos, aunque, como explica el físico español e investigador del continente blanco Javier Cacho, no es extraño que alguno se acerque por iniciativa propia para observar a los recién llegados.

Esta fue solo una de las muchas curiosidades que el explorador compartió el pasado 18 de noviembre en el Hotel Thompson Madrid, durante un encuentro celebrado para anunciar la próxima Expedición VIAJAR a la Antártida y las Islas Malvinas.

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En marzo de 2027, un grupo privilegiado de expedicionarios acompañará un año más a Cacho a recorrer uno de los territorios más remotos del planeta. Se realizará a bordo de uno de los mejores cruceros del terreno, en cuya travesía se podrá disfrutar de vistas panorámicas al mar y los glaciares, spa y multitud de conferencias diarias con entrada abierta para aprender más sobre ese rincón del mundo.

Josep María Palau, director de VIAJAR, y Juanjo Romera, responsable de eventos de Azulmarino, acompañaron a Cacho durante la velada en la que se anunció el viaje.

Una colonia de pingüinos en la Antártida / Unsplash / Tam Minton

Cómo se viven cuatro décadas de exploración en la Antártida

La relación de Javier Cacho con la Antártida comenzó en 1986, cuando participó en la primera expedición científica española al continente para investigar el agujero de la capa de ozono. Desde entonces ha regresado en numerosas ocasiones, algunas de ellas como jefe de la base antártica española Juan Carlos I. También ha escrito seis libros sobre los grandes exploradores polares y ha llegado a ver cómo se bautizaba en su honor una isla ubicada en las Shetland del Sur.

Durante el encuentro, Cacho recordó algunas de las particularidades de trabajar en uno de los territorios más aislados del planeta, donde las bases científicas funcionan como pequeñas comunidades que se rigen por la generosidad y la cooperación. También habló del papel de la propia Antártida ("es un laboratorio natural fantástico"), de los avances en la recuperación de la capa de ozono y de los efectos del calentamiento global que ya pueden observarse en determinadas zonas.

Y, por supuesto, hubo tiempo para hablar de fauna. «Siempre es el momento ideal para ir a la Antártida», afirmó Cacho, aunque explicó que cada estación ofrece experiencias diferentes. A finales de marzo, las fechas en las que se celebrará la Expedición VIAJAR, los pingüinos jóvenes comienzan a independizarse y en palabras de Cacho, "está asegurado ver ballenas". El explorador recordó que, durante sus últimas expediciones, llegaron a encontrarse hasta cuatro ballenas junto al barco. Las jorobadas y las francas son algunas de las especies que pueden avistarse, junto a focas, elefantes marinos y, más excepcionalmente, orcas.

La inmensidad de la Antártida / Unsplash / Noaa

La próxima Expedición VIAJAR: de la Antártida a las islas Malvinas

Buena parte de la conversación giró alrededor de la próxima Expedición VIAJAR a la Antártida y las islas Malvinas, que partirá el 17 de marzo de 2027 y contará, de nuevo, con Javier Cacho como acompañante. El viaje, de 18 días, comenzará en Argentina y pondrá rumbo al continente blanco desde Ushuaia, atravesando el paso de Drake. Durante cinco días, los viajeros podrán realizar desembarcos y recorridos en pequeñas embarcaciones entre icebergs, glaciares y colonias de pingüinos, siempre en función de las condiciones meteorológicas.

La travesía tendrá lugar a bordo del MS Roald Amundsen, un buque de expedición de propulsión híbrida con gimnasio, restaurantes, jacuzzis y una sauna panorámica con vistas al océano. Pero Cacho quiso dejar clara una diferencia fundamental respecto a los cruceros convencionales: «No hay karaoke, no hay discoteca. Estás de expedición». En su lugar, los pasajeros podrán asistir a conferencias científicas diarias y participar en proyectos de ciencia ciudadana, como el estudio de muestras de microorganismos marinos. Además, deberán respetar estrictas medidas de conservación, desde limpiar el calzado y la ropa antes de desembarcar hasta mantener una distancia de seguridad con los animales.

El viaje no terminará en la Antártida. Gracias a que la travesía se hace justo al final de la temporada, el barco continuará hacia el Polo Norte y dejará a los expedicionarios en las islas Malvinas, un destino que, según Cacho, suele sorprender especialmente a quienes lo visitan por primera vez. Allí, el blanco de los glaciares deja paso a extensiones verdes, playas y grandes colonias de pingüinos rey, además de ejemplares de otras especies.

Las Malvinas, el broche de oro de la Expedición / Unsplash / Yuriy Rzhemeovskiy

Una escapada a Oporto para cerrar la velada

Después de recorrer mentalmente miles de kilómetros entre icebergs, Juanjo Romera volvió a tomar la palabra para presentar el sorteo de la noche, cuyo premio recayó en una de las asistentes: dos noches con desayuno en CoolRooms Palacio Duarte, un hotel de cinco estrellas ubicado en un palacio histórico de Oporto, con acceso al spa y un tratamiento de bienestar de Natura Bissé.

La jornada terminó con un cóctel en el Thompson Madrid, donde los asistentes pudieron continuar conversando después de la presentación. Antes de marcharse, todos recibieron una goodie bag con un ejemplar de VIAJAR y varios productos de belleza y bienestar en formato de viaje. Un pequeño anticipo de las próximas aventuras y, quién sabe, quizá el comienzo de los preparativos para conocer por primera vez el continente blanco.