Ferrari Land: adrenalina en el parque temático dedicado a Ferrari
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en Ferrari Land? Vamos a descubrirlo.
Has elegido bien y en seguida sabrás por qué. Tus pasos te dirigen a Ferrari Land, una auténtica experiencia Ferrari llena de emoción, adrenalina y diversión que lleva abierta desde 2017. Entre sus 16 atracciones eliges Red Force, la montaña rusa más alta y rápida de Europa pasando de 0 a 180 Km/h en tan solo 5 segundos. Y, aunque eres un amante de la velocidad, en este caso son los 112 metros de altura los que te permitirán otear el parque para descubrir algún rastro de Woody.
Con una panorámica excelente de Ferrari Land sentirás que estás en Italia gracias a algunos edificios emblemáticos como el Coliseo de Roma, la Scala de Milán o la catedral de San Marcos, pero de Woody no se ven ni las huellas.
Caminando llegas hasta el edificio central, Ferrari Experience, que alberga la Ferrari Land Gallery, una exposición inmersiva sobre la historia de Ferrari, con réplicas de bólidos antiguos y objetos de época para fanáticos del motor. Un empleado te nota desesperado y se acerca para preguntarte. Le explicas tu misión y, ¡bingo! Parece que Woody estuvo hace un rato en Maranello Grand Race conduciendo un bólido GT Ferrari en un circuito de 550 metros. Te cuenta que se trata de una atracción familiar pensada para que los más pequeños puedan experimentar la adrenalina en su cuerpo con total seguridad gracias a los raíles. Y, a modo de sugerencia, te enumera otras atracciones infantiles: Junior Red Force, Kids’ Tower, Crazy Pistons y Champions Race.
Oyes un grito ahogado y corres hasta Thrill Towers. ¿Será que alguien ha visto a la mascota escurridiza montada en una de estas dos torres con caída libre y rebote que simulan pistones F1? Mmmm, parece que el grito provenía de los valientes que se animan a subirse a esta atracción que alcanza los 55 metros de altura.
Woody ya se ha debido montar en las 16 atracciones de Ferrari Land, así que solo te queda pasarte por algunos de sus restaurantes por si le hubiera entrado hambre. Cruzas el umbral del Ristorante Cavallino y, por arte de magia, te has trasladado a una auténtica trattoria inspirada en el restaurante real de Maranello. Woody no anda por aquí y toca seguir buscando, pero no sin antes parar en la Ferrari Land Store para llevarte de recuerdo merchandising exclusivo de Ferrari que atesore tu paso por Ferrari Land.
Y ahora, ¿por dónde quieres seguir buscando?