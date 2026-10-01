Fernando, único vecino de un pueblo de Soria sin médico ni tienda: "No tengo miedo a la soledad, siento rabia de que todo esto desaparezca"

La población española ha aumentado un 38 % desde 1975 hasta 2021, se ha pasado de un país con 34,2 millones de habitantes a 47.3 millones, este aumento no ha sido notorio por igual. Mientras que en ciudades como Madrid o Barcelona, la población no para de aumentar, hay otros muchos rincones que se encuentran aislados en la sombra, pueblos de Asturias, Soria o Galicia, donde la despoblación es una realidad y cada día el abandono y el aislamiento es más real.

Adriana Fernández

La historia de Fernando del Almo, es una de muchas personas que viven este tipo de situaciones. Él es el único habitante de Benamira, un pueblo de Soria, concretamente el municipio de Medinaceli. Su historia empieza con 22 años, cuando tras una llamada telefónica ofertando un nuevo trabajo en la zona decidió dejar su vida y apostar por este nuevo camino. Cuando se instaló aquí, él no era el único habitante, aunque con el tiempo esas personas o han fallecido o han decidido aportar por la gran ciudad. Para muchos pensar en vivir solos y aislados en un pueblo es una idea que les aterroriza, para otros como Fernando, es algo que no les da miedo, “no tengo miedo a la soledad, siento rabia de que todo esto desaparezca”, explicó él.

Parajes de Benamira / Bonamira.com

“Ni médico, ni tienda, ni escuela, ni fibra, ni transporte público”

La rutina de Fernando, aunque pueda parecer aburrida, es todo lo contrario, se dedica a combinar su trabajo de mantenimiento de carreteras con actividades propias del entorno rural, entre ellas, el cuidado del huerto, caminatas por el monte, la recolección de setas y el mantenimiento básico del pueblo, "tengo un huerto, corro por el monte y salgo a recoger setas" mencionó en una entrevista para la Agencia EFE.

Iglesia de Benamira / Benamira.com

Aunque gran parte del año Benamira se mantiene totalmente deshabitado, en verano este panorama cambia radicalmente, se pueden llegar a reunir hasta 200 personas, principalmente familiares de antiguos vecinos que vivían en este pueblo y deciden reunirse entre ellos, “Vienen sobre todo a descansar y desconectar de la ciudad, pero se suelen hacer comidas o cenas populares, los vermús se alargan hasta la noche, alguna ruta senderista, si lo permite el tiempo".

Lavadero Tradicional / guiadesoria.es

Aunque algo destaca Fernando, son sus servicios tan limitados como, “ni médico, ni tienda, ni escuela, ni fibra, ni transporte público” , es decir vivir en este pequeño pueblo implica desplazarse constantemente para cubrir las necesidades básicas. Medinaceli, es una de las zonas más cercanas en las que se dispone de servicio médico, tiendas y supermercados.

Benamira / guiadesoria.es

Benamira: patrimonio románico y encanto rural en el corazón de Soria

Benamira, es mucho más que un pueblo deshabitado, este pueblo de Soria cuenta con un patrimonio románico que te dejará con la boca abierta y que te recomendamos que vayas a visitarlo, una escapada que merece totalmente la pena. Tu visita debe empezar por La Iglesia Parroquial de San Miguel de Arcángel, el monumento más representativo del caserío, sigue conservando su estructura románica original como la espadaña y una única pila bautismal románica en su interior.

El Dato Desde el pueblo se pueden realizar varias rutas de senderismo que recorren los lugares más emblemáticos de la localidad. Las más conocidas son la Ruta de los Lavaderos, la Ruta de la Vega y el Maíllo y la Ruta a la Sierra de Benamira.

Muy cerca, está el Lavadero Tradicional, una muestra de la Arquitectura Etnográfica y popular del pueblo. Ha sido restaurado y conserva a día de hoy las piletas donde antiguamente acudían a lavar la ropa las familias locales. Y si lo que te gusta es la naturaleza y el entorno natural, no puedes perderte los Manantiales y Fuentes de la Vega y el Maíllo, donde sus aguas llegan hasta sus cuencas hidrográficas recorriendo todo el pueblo.